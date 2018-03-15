Скончалась легендарная тусовщица Екатеринбурга Мама Гала

Об этом написал хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов на своей странице в Facebook: «Скончалась легенда клубной жизни Екатеринбурга, известная под псевдонимом „Мама Гала“. Галине Волковой (настоящее имя старейшего клубного аниматора Урала) было 75 лет».

В 2012 году, когда Мама Гала отмечала своё 70-летие, «АиФ-Урал» подготовил большой материал о её жизни и работе. Вот что нам рассказывала тогда Галина Владимировна:

— 16 лет я отработала на железной дороге рабочей: и шпалы таскала, и щебень. А потом ходила по путям с дефектоскопной тележкой — рельсы проверяла. Бывало, в день по 12 километров проходила. Потом, после выхода на пенсию, меня поставили ночным диспетчером. А там у меня случился инсульт. После этого я дома лежала с полгода, дочь меня лечила…

— Я в аптеку шла, а мне навстречу люди. Говорят: «Не хотите у нас поработать?» Я им говорю: «Как же я работать буду? Я после болезни». Они в ответ: «Личность ваша нам очень понравилась, нам такая женщина нужна, как вы. Мы хорошо заплатим. У нас клуб открывается, нам нужно, чтобы именно вы его открыли. Назовем вас Мамой Галой, и вы будете танцевать…

— Мне пять тысяч рублей пообещали. Я ахнула: у меня пенсия месячная тогда была шесть тысяч, а они мне пять предлагают за одну ночь! Я, конечно, согласилась. А на следующий день у меня как будто здоровье вернулось!..

За 8 лет работы в клубе (клуб „Истерика“) Мама Гала пережила второй инсульт и тяжелейший перелом ноги. Но наперекор всем болячкам восстанавливалась и возвращалась на танцпол.

— Я каждое утро по полтора часа зарядку делаю: обруч кручу по 40 минут, с мячом занимаюсь, упражнения из йоги делаю — шпагат отрабатывается. А в молодости я всё хотела воздушной акробаткой быть в цирке, но меня мама в секции не пускала: надо было за больным братом ходить. Но я на коньках каталась хорошо — тогда и шпагат освоила…

— Надо больше собой заниматься, не сидеть на одном месте. Общаться чаще с молодежью. И я себя старой не чувствую: те ребята из клуба вернули мне здоровье, я после этого начала жить!..

»АиФ-Урал» приносит соболезнования родным и близким Галины Владимировны.