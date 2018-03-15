Такой медведь есть даже у Путина: екатеринбурженка шьет мишек, как из советских мультиков

Отучилась на швею-закройщицу женской одежды, получила художественное образование, 6 лет шила шторы на заказ — а потом бросила однообразную работу и уселась за швейную машинку дома. И превратила квартиру в берлогу. Это все про екатеринбурженку Юлию Фурсову. Она шьет медведей в русском стиле, прообразом стал мишка из ее детских мультиков.

— К медведям у меня любовь с детства. Я их коллекционировала. Потом увлеклась мишками Тедди (покрытый заплатками трогательный серый мишка с голубым носиком. — Прим. ред.), но поняла, что это не мое по духу. Решила создать нашего русского медведя, с душой, — рассказала Юлия.

А дальше — дело техники. Выкройки похожи на, что у мишек Тедди, но у каждого «обрусевшего» медведя выкройка индивидуальная. Перед этим идет кропотливая работа над образом. Это, по словам художницы, самое сложное. В мае этого года первому мишке, которого изготовила Юлия, исполнится 3 года. Совсем недавно этот мишка, а точнее, медведица-«коробейница» с баранками на шее, нашла себе новый дом — ее купили в подарок коллекционеру, которая собирает кукол в народных костюмах.

На создание одной работы может уйти больше месяца, все зависит от вдохновения и от наличия материалов. Важно, чтобы все детали костюма сочетались между собой.

— Любой кукольник знает, что у куклы есть своя душа. Иногда уходит несколько месяцев на обдумывание образа. Сначала приходит образ, затем начинаешь делать и продумываешь выражение мордочки, ее форму, туловище. У меня все само в голове возникает. Волшебство такое, — делится своим секретом мастерица. — Сшить мишку несложно, сложно передать образ.

Изготовлены мишки из искусственного меха. Если приглядеться, то видно, что он разного оттенка, разный по пушистости, чтобы придать мишке солидности и возраста. Шкурку мастерица тонирует и «состаривает». Внутри мишки набиты опилками, а специальное шплинтовое крепление делает подвижными лапки и голову. Глазки и носики сделаны вручную индивидуально. У медведиц есть еще и ресницы.

Рукодельница наряжает своих медведей в русские наряды XVIII–XIX веков. Так ей пришлось научиться плести валенки, шить косоворотки, косоклинные сарафаны и валять валенки. Самая «раздетая» — это медведица в ночнушке.

— Это проект патриотичный. Мне стало обидно, что есть мишка Тедди, а в России своего медведя нет. Забыт он остался. Я постаралась это исправить. Сколько точно я их уже сделала, не считала. Но 30 штук-то есть, — говорит Юлия.

Юлия шила мишек у себя дома, расставляла их на полках. А когда квартира стала походить на берлогу, появилась потребность расширяться. Хотя, говорит Юлия, ее семья с пониманием отнеслась к ее хобби. Мастерица участвовала в выставках, продавала своих любимцев. А потом «созрела» до своей студии.

Покупают таких медведей коллекционеры кукол, иностранцы или просто состоятельные люди, которых сложно чем-то удивить.

— Одна из покупательниц приглядела мишку еще на стадии пошива. Выбрала его из нескольких еще недоделанных медведей, говорит: «Он родной», а потом пришла за ним через пару недель. Люди выбирают своего мишку по духу. И неважно, будет он с баранками или с самоваром, — рассказывает Юлия. — Чаще мишек берут как сувенир. Хотя можно использовать и как игрушку, они довольно прочные.

Но цена вопроса не игровая. Один такой мишка стоит от 12 000 рублей. Самый большой медведь Юлии был ростом 1 метр 20 сантиметров, его заказала одна из пекарен города на открытие. А самый маленький — 25 сантиметров, это самый ходовой размер. Много мишек улетело в заграничные дома — как альтернатива растиражированным матрешкам.

— Это то, к чему я стремлюсь. Нет. Не вытеснить матрешек. Должна быть альтернатива. В основном моих мишек берут жители Германии. Выбрали тех, что вызывали ассоциации с людьми, — говорит Юлия Фурсова. — Каждый медведь требует моего внимания.

Новинка этого сезона — мишка-«футболист». Из реквизита — мячик из папье-маше. К ЧМ по футболу Юля планирует создать целую медвежью футбольную команду. В руках у питомцев будет российский флаг. «Моим мишкам можно будет его держать, они не на Олимпиаде», — смеется Юля.

Есть среди игрушек медведица-балерина, медведь-рыбак, медведь-футболист, а самый популярный — медведь с самоваром. Кстати, такой медведь с самоваром есть даже у президента Путина. В 2016 году мастерица решила сделать подарок, написала письмо в администрацию президента , ей дали адрес. Мишка поехал в Москву, а мастерице пришло письмо с благодарностью и пожеланием творческих успехов.

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