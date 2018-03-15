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В Челябинске малыши с ограниченными возможностями смогут бесплатно поплавать в бассейне
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В Челябинске малыши с ограниченными возможностями смогут бесплатно поплавать в бассейне 

Хорошие новости 15 марта 2018
Фото: Хорошие новости
Челябинский бассейн Aquababy проводит добрую акцию. Ребятишки до 5 лет с ограниченными возможностями могут прийти на бесплатные занятия. Поплавать бесплатно вместе с мамой можно раз в неделю.
— Для этого нужно предоставить пакет документов, подтверждающих диагноз. Подробнее об этом лучше узнавать по телефону, — сообщила администрация бассейна.
Бассейны находятся в Калининском районе и на Северо-Западе. Чтобы записаться, нужно позвонить по телефонам 223-36-70 (Каслинская 24а), 248-22-05 (Молодогвардейцев 68д).
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