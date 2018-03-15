Папины дочки: екатеринбурженка пожертвовала жизнью, чтобы родить третьего ребенка

В комнате Элины и Юли — старших дочек Эдуарда — висит фото их мамы. Младшая двухлетняя сестренка спит в соседней комнате.

— Видимо, третья беременность спровоцировала развитие болезни, стала толчком к развитию опухоли, — рассказывает Эдуард. — Нам говорили, такое бывает (возможно, была предрасположенность или заболевание было еще до беременности, просто опухоль стала активно прогрессировать на фоне гормональных изменений, перестройки организма. — Прим. ред.). Проявилась болезнь еще в первые месяцы беременности, наверно, в два или в три, какое-то уплотнение в груди появилось. Послали на проверку, на анализы, к специалистам. Месяц-полтора мы ждали результатов анализов. Звонили, чтобы узнать результаты, нам говорили: не готово, мы отсеиваем. Что-то они там отсеивали… Потом сообщили, что рак. Был консилиум в областном онкодиспансере. Лечить было нельзя, чтобы не навредить ребенку. Потом еще один консилиум на Антона Валека (в центре планирования семьи. — Прим. ред.), что делать с ребенком. Я не знаю, как бы я себя повел, если бы поставили перед выбором…

Эдуард задумывается, потом говорит:

— Но в тот момент, когда позвали на консилиум, мы уже ничего не решали, решали врачи. Срок был уже большой, по закону прерывать было нельзя. И лечить нельзя. Врачи решили подождать еще немного, чтобы можно было спасти ребенка.

Врачи ждали до 26 недель, потом сделали операцию. Младшая дочка родилась с весом кило двести. Назвали Викой, Викторией, это с латинского значит победа. Девочку выхаживали в перинатальном центре три месяца: реанимация, инкубатор для недоношенных.

Анжелика наконец начала лечение, но опухоль была уже на четвертой стадии, с метастазами. Видимо, на фоне беременности болезнь развивалась стремительно. Она прожила чуть больше года после рождения Вики. А Вику выходили, она даже без серьезных последствий перенесла раннее рождение. Ей сейчас два года, крепкая, здоровая. Болтает, смеется, радуется.

Эдуард правильный такой, по-мужски надежный. Не оступался, никаких «кривых дорожек» и прочих «ошибок юности»: школа, армия, работа. Почти сразу после армии встретил свою любовь Анжелику. Поженились, стали растить дочек — Элину и Юлю. Эдуард сам сидел у девочек на занятиях в музыкальной школе, чтобы помочь им сделать уроки. Это при том, что от профессиональной музыки папа далек.

Вместе они прожили 19 лет. В роскоши не жили, но и не бедствовали. Анжелика работала продавцом в магазине на Уралмаше. А Эдуард — водителем погрузчика на одной из нефтяных компаний в ХМАО, работал вахтовым методом.

У них небольшая квартира на Уралмаше, в старом доме, построенном пленными немцами. Прямо на входе, наверно, в метре от входной двери, в небольшом коридоре — фортепьяно, больше никуда не смогли пристроить. Играет старшая дочка — Элина. Ей 17, заканчивает школу («Мама хотела, чтобы я в медицинский поступала»). Ее сестра Юля — баянистка, учится в девятом классе. Открытые, дружелюбные девчонки. Показывают нам свои дипломы за музыкальные конкурсы. Эдуард фотографироваться не хочет, говорит, что стесняется публичности.

А вот бабушка девочек, Алевтина Адиповна, мама Эдуарда, не стесняется:

— Мне нечего скрывать, ничего плохого не делаем, — говорит она. — Вот опека приходила, смотрели, как мы живем, как девочки в школе успевают, забеспокоились, видимо, как мужчина с детьми справляется.

— Справляется?

— Нормально всё, — отвечает Эдуард. — Девочки помогают… бабушка, я ведь на вахту выезжаю. Полы моем, кто сможет, кроме бабушки. Посуду — кто свободен. Готовить я сам умею всё, и дочки старшие с бабушкой еще готовят. Я не красноречивый вообще, не знаю, что рассказывать еще про себя. Обычная жизнь. Приходим в себя постепенно…

Прощаемся. Элина по нашей просьбе садится за фортепьяно в коридоре. Она играет мелодию из «Титаника». И Бетховена «К Элизе». Эдуард потом мягко поправляет дочку: с ошибками, мол.

У них светло, уютно. Несмотря на то, что замер начатый еще при жене ремонт.

— Вместе с ней ведь начинали. Примета есть такая: надо выждать год после похорон, потом делать. Хотя некоторые говорят, что наоборот надо сразу делать. Но пока рука не поднимается одному продолжать, подожду немного…