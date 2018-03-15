«Это называется взросление»: Елизавета Арзамасова размышляет о жизни

22-летнюю звезду сериала «Папины дочки» Елизавету Арзамасову привыкли видеть в нежных образах, для многих телезрителей она до сих пор кажется той маленькой девочкой, которой пришла в кинематограф. Но следует заметить, что актриса выросла, в частности в профессиональном плане, потому ее интересуют «взрослые» проблемы. На днях красавица задумалась о бренности бытия и поделилась своими размышлениями с поклонниками.

Елизавету Арзамасову считают спокойным человеком, который не способен бурно выражать свои эмоции. Но на самом деле, девушка просто хорошо воспитана, потому не может представить себе, как направлять негатив в отношении других: «Меня научили быть сдержанной. Насколько это вообще возможно. Конечно же, я очень эмоциональный человек и многое „выплескиваю“, но внутри бушует еще большее — тайфуны, ураганы, которые и выпускать-то страшно: снесет и своих, и чужих. Иногда думаю: как правильно прожить эту жизнь и не сойти с ума? Как можно контролировать переживания и впечатления? Если — до неба, а плохие события — прибивают к земле? А профессия и правила „хорошего тона“ требуют „держать себя в руках“».

Арзамасова считает, что с возрастом у людей появляется все больше переживаний. Она подчеркнула, что чем старше становится, тем больше событий «обрушивается» ей на голову, так как в один и тот же день могут происходить позитивные и негативные события — кто-то из знакомых встречает свою любовь и женится, отмечает рождение детей. Кто-то борется с болезнями, теряет близких и сталкивается с серьезными проблемами. Елизавета отмечает, что «всем организмом» реагирует на чужие радости и печали, но к событиям в своей жизни относится достаточно спокойно: «Это можно было бы назвать „смирением“ или „внутренней гармонией“, но справиться с переживаниями за „внешнее“ часто не могу. Эмпатия… будь она не ладна. „Душа обязана трудиться и день, и ночь?“».

Примечательно, что Елизавета Арзамасова поспешила извиниться перед подписчиками за свои «пространные рассуждения», но большая часть из них поняла, о чем говорит актриса: «Это называется взросление. Размышления, конечно, у вас интересные». «Попытаться надо, можно не сойти с ума. Для этого необходимо трезво смотреть на мир и не впадать в депрессию из-за его несовершенства». «Какой необъятный мир в такой еще юной, но такой красивой душе!» «Душевного равновесия вам и умеренных волнений!» «Как же точно вы описали и мой внутренний мир! Всегда читаю ваши посты. „Питаюсь“ ими». «Какой же вы светлый, очень глубокий и искренний человек! Читаю ваши сообщения и радуюсь тому, что такие люди еще есть».

Елизавета Арзамасова старается наполнять свою ленту в Инстаграме позитивными постами, избегая негативных высказываний. Преимущественно положительный настрой некоторые подписчики посчитали желанием всем угодить. Знаменитость подчеркнула, что ее смешат рассуждения об отсутствии у нее характера, который у нее на самом деле «тяжелый и временами невыносимый».