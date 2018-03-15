Как построить личную жизнь методами Тета-хилинг

Для полноценной жизни человеку необходима любовь — так определено законами природы и Бога. Чтобы создать семью и продолжить свой род, важно найти «своего» человека, предназначенного свыше, и построить с ним гармоничные отношения.

Но так ли просто встретить действительно счастливую пару? По статистике последних лет, не менее 55% браков заканчиваются разводом. А сколько прекрасных, достойных людей вообще не могут найти свою половинку? Проблема налаживания личной жизни для многих стоит очень остро…

На самом деле у каждого человека есть возможность привлечь любовь в свою жизнь, создать семью с идеальным для него партнером или привнести счастье в уже существующие отношения. Все, что вы имеете в жизни — результат отклика Создателя на те установки, которые закреплены в структуре вашей личности. И если отношения долгое время не складываются, это говорит о том, что ваш фундамент убеждений не плодотворен и его пора менять.

Научная основа метода Тета-хилинг

Как раз в этом вам и поможет Тета-хилинг. Эта уникальная методика, разработанная в 90-х годах, стала очень популярна из-за своей результативности. Метод Тета-хилинг заключается в использовании способности человека к самоисцелению на ментальном и физическом уровне. Эти возможности открываются, когда человек входит в тета-состояние — особый уровень сознания. Это пограничное состояние, при котором мозг излучает электромагнитные импульсы определенной длины — тета-волны, существование которых подтверждено научными исследованиями.

В состояние тета нужно входить под руководством опытного тета-практика, который будет вашим проводником внутрь собственного «я».

Причины неудач в личной жизни

Для того, чтобы понять истоки ваших проблем в личной жизни, мастер проводит «раскопку» негативных установок на всех уровнях, формирующих сознание:

— базисном (корневом) уровне: убеждения, сформировавшиеся в детстве или в течение жизни, любой опыт, травмирующий душу;

— генетическом (родовые программы);

— историческом (опыт души в прошлых жизнях);

— уровне души.

Причины, которые мешают обрести счастье в отношениях, могут скрываться на любом из этих планов личности. Это могут быть:

Страхи — боязнь потери или предательства, перемен, роковой ошибки; страх потерять свою индивидуальность или свободу. Они связаны с разочарованиями, постигшими в настоящей или прошлой жизни.

Запреты — установки, отрицающие возможность привлечения любви в вашу жизнь. Они могут быть связаны с клятвами верности или обетом безбрачия, принесенными в прошлых жизнях.

Блоки — нелюбовь к себе, убежденность в своей неполноценности или непривлекательности; любовь к бывшему партнеру. Блоки часто связаны с проецированием несчастливых отношений родителей на свою семейную жизнь. Могут находиться как на базисном, так и на родовом уровне.

Результаты практики Тета-хилинг

В процессе работы опытный тета-хилер находит эти первопричины — отрицательные программы, не позволяющие человеку впустить в жизнь любовь, построить счастливые отношения, создать семью. После выявления разрушительных установок, мастер с согласия клиента удаляет их, исцеляя его душу.

Затем происходит этап «загрузки» — практик закладывает новые убеждения, программу, направленную на привлечение любви и продолжение рода. Негативные установки могут влиять также на способность к зачатию. Применяя метод Тета-хилинга, женщины и мужчины снимают блоки, мешающие им стать родителями, и это ведет к исцелению на физическом уровне.

Отличительная черта техники Тета-хилинг заключается в том, что изменение жизненных программ происходит в процессе сессии. Освобождение от нежизнеспособных установок очень быстро дает свои плоды. Обретая гармонию, клиенты встречают любовь, вступают в брак, рожают детей и обретают счастье в своих отношениях.