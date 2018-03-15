Застали врасплох: как выглядит Боня без фотошопа

Это четко видно на фото, где она расслабилась.

На фото в своем Instagram Виктория выглядит идеальной красоткой: кажется, в реальной жизни таких не бывает. Точеная фигура, аппетитные формы, тонкая талия, и лицо без единого изъяна. Звезда увлеченно рассказывает (и даже показывает) подписчикам, как она занимается спортом, что ест, и какие усилия прикладывает для того, чтобы ее фигура была такой потрясающей.

Правда, ни для кого не секрет и другое: Боня строго следит не только за фигурой, но и за фото, которые выкладывает в сеть. Как-то она сама признавалась, что может сделать под сотню кадров, пока не получится то, что нужно. К тому же, фильтры и фоторедакторы сейчас приходят на помощь в любой ситуации. Кстати, модель и ведущую уже не раз уличали в использовании фотошопа.

Сейчас Боня отдыхает со своей подругой телеведущей Хофит Голан в Таиланде. Фотографы запечатлели девушек на бэкстейджах во время фотосета.

Оказывается, Боня — обычная девушка. Когда она думает, что ее никто не видит, то вполне может позволить себе расслабиться и не втягивать живот. Оказывается, что и талия у нее совсем не такая стройная, как если она позирует, и руки не столь тонкие.

А на других снимках видны и морщинистые колени, и ямочки на бедрах. Впрочем, это Викторию не портит: все же выглядит она очень даже достойно. Особенно, если учесть, что ей все-таки 38 лет — не возраст, конечно, но и не юная девушка. Хофит Голан тоже заслуживает порции комплиментов.

Так что теперь поклонники Бони, да и все остальные могут в очередной раз убедиться: идеальных людей не бывает. А мы часто принимаем ретушь, фотошоп, фильтры и просто хороший ракурс за реальность.

Кстати, не nfr давно фитнес-гуру Анна-Виктория запускала челлендж в сети. Она сделала коллажи из своих снимков: первый — стоя с втянутым животом и следующий — сидя, со складками. Смысл в том, что снимки сделаны с разницей в несколько минут, а разница невероятная. Она рассказала, что мечтает научить всех женщин любить свое тело. И в этом она, безусловно, права!

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