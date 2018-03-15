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Не лает, не кусает: пес три дня охранял умершую хозяйку в Ростове
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Не лает, не кусает: пес три дня охранял умершую хозяйку в Ростове 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Фото: Экспресс-газета
Собака — лучший друг человека. Будет она с тобой и в горе, и в радости. И даже в смерти, как выяснилось недавно. Преданный пес трое суток просидел над телом умершей хозяйки. Одинокая женщина скончалась в своей постели, ни родственников, ни друзей у нее не оказалось. Приехавшие на вызов спасатели и полицейские обнаружили пса у тела хозяйки, пристроить животное они не смогли, поэтому выгнали его в подъезд. Теперь собака сидит у дверей квартиры, где совсем недавно ее любили и жалели, и не хочет уходить. Ведь псу не объяснишь, что такое смерть. Жители подъезда недовольны таким соседом, хотя пес никого не кусает и не шумит, просто грустно смотрит на проходящих мимо соседей. Волонтеры в паблике «Добрые руки, помощь животным Ростова-на-Дону» ищут нового хозяина для пса, и просят хотя бы кормить его. Может быть они смогут найти преданному животному новый дом.
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