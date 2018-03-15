Эшли Грэм продемонстрировала соблазнительные формы в новой рекламной съемке купальников

В Сети появились новые фотографии самой известной в мире plus-size модели Эшли Грэм. Девушка приняла участие в новой рекламной съемке купальников, продемонстрировав свои соблазнительные формы. Снимки не подвергались ретуши, поэтому пользователи в очередной раз смогли рассмотреть Эшли и вдоволь посудачить.

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«Многие осуждают Джиджи Хадид за излишнюю худобу, но это тоже как-то нездорово», «К сожалению, ее тело не выглядит ни спортивным, ни здоровым. Извините», «Самое красивое у Эшли — это ее лицо», — написали одни. «Неважно, худая она или толстая. Главное, что у нее внутри», «Она такая большая и красивая. Просто воплощение феминизма», — вступились за модель другие.

Впрочем, на мнение тех, кто считает ее излишне полной, Эшли наплевать. Недавно девушка опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой с удовольствием есть огромную булочку с шоколадным кремом. «Минута на губах — и будет красиво на бедрах», — подписала снимок модель, призывая всех девушек последовать своему примеру и перестать постоянно во всем себя ограничивать.

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