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Международный женский день с большим успехом прошел в «Атланте»
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Международный женский день с большим успехом прошел в «Атланте» 

Ясенево 15 марта 2018
Фото: Ясенево
Накануне праздника 8 Марта руководители студий и секций центра спорта и досуга «Атлант» организовали мастер-классы для самых любимых и прекрасных женщин. Под руководством опытных мастеров прошли мастер-классы, на которых мужчины вместе с сыновьями создали настоящие рукотворные шедевры для своих прекрасных «половинок», мам и бабушек. А потом все вместе здорово и весело отметили самый весенний праздник в году. Все участники мероприятия много танцевали, пели, самые маленькие читали мамам и бабушкам стихи. Семейный праздник в «Атланте» прошел «на ура!»
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