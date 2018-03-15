В Нижнем Новгороде продолжают встречать Новый год

Украшенная новогодними шарами елка стоит на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Она растет рядом с известным проектным институтом, который, возможно, организовывал новогоднее оформление.

Фото сделано 15 марта.