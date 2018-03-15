Неудачный выбор по всем пунктам: Виктория Боня «располнела» из-за блестящего платья

Виктория Боня ФОто: Hubert BOESL/globallookpress.com Виктория неожиданно появилась в Лондоне на вручении премии Британской академии кино и телевидения BAFTA-2018. Пока звезды ранга Анджелины Джоли Дженнифер Лоуренс позировали на красной дорожке в черных нарядах, продолжая протестовать против сексуальных домогательств в Голливуде, Боня пришла на церемонию в коротком и блестящем. Видимо, намекая, что она, собственно, не против, чтобы с ней пофлиртовали. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Неудачный выбор по всем пунктам. Во-первых, дресс-код такой премии, как BAFTA (ее еще называют британским «Оскаром»), подразумевает что-то более элегантное, чем дискотечный блеск и мини. Во-вторых, полосы и блестящая фактура визуально добавляют объема, и даже у такой худой девушки, как Вика, на фото образовался заметный животик.