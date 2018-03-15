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$135 млн — цена рисков при реализации проекта
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$135 млн — цена рисков при реализации проекта 

Roomble.com 15 марта 2018
Фото: Roomble.com
Приступая к реализации сложного и дорогостоящего проекта, всегда надо быть готовым к возможным рискам. Произойти может что угодно, поэтому вероятность такого форс-мажора необходимо сразу закладывать в общую стоимость работ. По статистике, если проект на этапе реализации стоит $1 млрд, то в этом миллиарде уже учтены риски, составляющие $135 млн При этом более половины суммы — страховка на случай неэффективной коммуникации. И только три проекта из пяти достигают поставленных целей. Ведь в масштабной работе принимают участие не один, не два и даже не пятьдесят два человека. Получается игра в сломанный телефон, когда один что-то сказал, другой что-то поменял, а третий не принял во внимание факт, понятный первым двум. Что делать в таких ситуациях?
С этой статистикой мы ознакомились во время мастер-класса эксперта по управлению объектами Ибрахима Хассана. Мероприятие прошло 1 марта в шоу-руме мебельной компании Bene Rus, расположенной по адресу: Петровка, 27. Эксперт рассказал собравшимся дизайнерам и архитекторам про правила построения грамотной коммуникации. Необходимо чётко планировать и контролировать каждый этап процесса, постоянно сверяться с чертежами и рабочей документацией, пользоваться любой доступной связью и говорить с человеком «на его языке». Каждая договорённость должна фиксироваться на бумаге, а после совещаний и встреч стоит рассылать всем участникам протокол собрания с основными выводами. Ибрахим с удовольствием делился опытом, на примерах показывал, к чему приводит неправильная коммуникация, и давал ценные советы всем участникам мастер-класса. Желающие задавали ему свои вопросы, а после официальной части имели возможность пообщаться в более неформальной обстановке.
Портал Roomble.com теперь тоже будет приглядывать за рисками.
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