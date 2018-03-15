Ирина Шейк носит свою годовалую дочь на руках

Дочке Ирины Шейк Брэдли Купера скоро исполнится ровно год: малышка появилась на свет 21 марта 2017 года. В этом возрасте многие дети весят уже больше 10-ти килограммов, поэтому их обычно возят в колясках. Но Ирина предпочитает ни на минуту не отпускать свое сокровище. На днях Ирину вместе с няней и малышкой Лией заметили на улицах Лос-Анджелеса. Модель несла девочку на руках, няня шла сзади. Коляску женщины с собой не взяли.

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«Своя ноша не тяжела», «Я своего 6-ти месячного еле таскаю до ванной и обратно, поэтому Ирине респект», «Молодец, так восстанавливает форму», «И откуда столько сил у Ирины? С виду очень хрупкая», — восхитились поклонники модели. Некоторые молодые мамочки порадовались, что Ирина не забыла надеть на Лию шапочку. Другие заметили, что выбранный Ириной для прогулки комбинезон ей не идет, потому что утяжеляет фигуру модели, которая на самом деле безупречна.

Недавно Шейк снялась для немецкой версии журнала Vogue без макияжа и укладки. Белый топ в рубашечном стиле подчеркивал все достоинства фигуры модели. Естественные и нежные фото Шейк пришлись по вкусу почитателям модели. «Словно ангел», — восхитились они.