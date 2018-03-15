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«Вечно юная дева»: Дженнифер Лопес заметно похудела
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«Вечно юная дева»: Дженнифер Лопес заметно похудела 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
48-летняя Дженнифер Лопес, по всей вероятности, не собирается стареть. Именно так считают ее поклонники. Звезда наделена яркими талантами — она отлично поет, танцует, обладает актерским даром, еще и выглядит сногсшибательно. На днях она продемонстрировала роскошный образ для съемок нового клипа и в очередной раз восхитила фанатов.
Снимки, которыми поделилась Дженнифер Лопес, не оставили равнодушными армию ее подписчиков. Красавица заметно похудела и теперь радует соблазнительными формами. Не секрет, что ради них знаменитость много часов проводит в спортзале, работая над собой, ведь она склонна к полноте.
Казалось бы, только недавно на концертах замечали округлившуюся фигуру артистки, как она вновь вернула былую стройность. Не успели злопыхатели обсудить увеличившуюся «пятую точку» знаменитости, которой она, кстати, очень гордится, как она представила обновленный «вариант» своей фигуры и доказала — лишние килограммы в прошлом. Лопес сейчас снимает новый клип на песню Se Acabо El Amor и показала свой образ, подобранный для работы над видеороликом. Дженнифер позировала в наряде от Versace — белой футболке с указанием бренда и пестрой юбке с высоким разрезом. Комплект дополнили черные босоножки на высоком каблуке, которые привлекли внимание к стройным ногам звезды.
Новые фотографии певицы и актрисы набрали более 1,5 миллиона каждая. Пользователи не могут оторвать глаз от внешности Дженнифер Лопес, которая не перестает удивлять оригинальными музыкальными работами, свежестью и красотой, над которой, кажется, годы не властны: «Класс, такая молодая! Больше 35 лет не дашь!» «Похудела, молодец, а то с телесами на сцене некрасиво смотрелась».
«О, перестала есть ведрами, молодец!» «Она такая восхитительная, как удается на пятом десятке быть такой стройной?» «Вечно юная дева, вот мне бы так в ее годы!»
Результатом физических нагрузок Дженнифер Лопес делилась и ранее. Она похвасталась фигурой в открытой майке и лосинах, которые многие раскритиковали, назвав их несуразными «панталонами».
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