«Можно было сразу без одеяла»: Нелли Ермолаева поделилась фото из постели

Нелли Ермолаева вызвала негодование в сети своим полуобнажённым снимком. Интернет-мамочки раскритиковали телеведущую за такое откровенное фото. По их мнению, мать не имеет права представать в таком виде перед многомиллионной публикой.

Нелли поведала своим поклонникам, что супруг увез её на другой остров. Женщина порадовалась такому сюрпризу и поделилась счастьем с подписчиками, однако они не стали спешить разделять её удовольствие, забросав её осуждениями в комментариях. Интернет-пользователи с недовольством отнеслись к выставленному на всеобщее обозрение фотоснимку в полуобнажённом виде. По их мнению, женщина должна вести себя скромнее, особенно учитывая тот факт, что она является матерью.

Обитатели Инстаграма принялись критиковать женщину за «разврат» в сети и попросили не показывать больше такие интимные снимки. По их признанию, такие фото не предназначены для интернет-пространства, а могут храниться только в личном архиве. Вероятно, Нелли хотела получить позитивные комментарии под таким добрым постом о подарке мужа, однако же комментирующие не скупились на обидные слова в адрес Ермолаевой. Они чистосердечно высказали своё мнение об увиденном. «Зачем такой разврат выставлять?» «Можно было уж сразу без одеяла…» «Мать называется… позорище!» «Мда.. повыше не могла поднять?» «Слишком пошло.. такие фото оставляйте для мужа» «Стыд и срам, Нелли…»