У долгожительницы Валентины Михайловны есть мечта

СОСНОВСКОЕУ долгожительницы Валентины Михайловны есть мечта— Пожить подольше, — отвечает 90-летняя Валентина Михайловна Захарова на вопрос о мечте. Всем бы так: забыть о проблемах, возрасте, хворях и просто радоваться каждому отпущенному дню, ясному солнышку, морозцу, теплой печке и желанному гостю.

В день юбилея Валентины Михайловны мы приехали в Панино большой командой: представители районной Администрации, соцзащиты, ветеранской организации. Ветеран тронута была вниманием, особенно теплой получилась встреча с Алевтиной Васильевной Одиноковой, давней доброй знакомой. Разговор перескакивал с современности на воспоминания о днях минувших.

Валентина Михайловна вспоминала свое непростое сиротское детство — отец умер, когда они с сестрой были совсем маленькими. От мамы досталось ей доброе сердце, любовь к ближним и огромное трудолюбие. Окончив восемь классов, грамотная по тем временам девчушка устроилась на работу в Лесуново, в конторе была счетоводом, кассиром. Страшно представить, как пешком бегала на работу напрямик, через лес, немалую дорогу преодолевала за час. Как носила деньги в Сосновское в банк, опять же пешком.

Позже Валентина Михайловна трудилась в торговле — работа нервная и очень ответственная, не каждому по вкусу и по плечу. У неё получалось, в магазинах и на базе всегда был порядок в делах, уют и чистота. А ещё в молодости она хорошо шила, наряжала местных модниц в красивые платья — об этом напоминает старинная швейная машинка.

Не обошло её стороной и женское счастье. В любви и согласии они прожили с мужем Игорем Константиновичем много лет. Порядочный, трудолюбивый мужчина работал в совхозе механизатором. Директор Н. А. Тихомирова его очень ценила, как лучшего работника поощряла путевками на отдых, пару раз побывала на юге и Валентина Михайловна. Своими руками супруги выстроили деревянный дом в три окошка на улице Н. Сусловой, занимались хозяйством, а пчел она долгое время держала и одна. В семье вырос сын Сергей, у бабушки внук и два правнука, все её любимые мужчины живут в Нижнем Новгороде.

Много разных событий хранит в памяти юбилярша. Взять хотя бы поездку с подругой В. В. Сустаевой в Минск: две женщины моментально собрались и на «минутку» сгоняли за дефицитным тюлем в Белоруссию, накупили цветастых занавесок и привезли много впечатлений. Помнит ветеран, каким было Панино раньше: многолюдным, с большой школой, больницей, заводским цехом, совхозом. Жизнь здесь кипела, другими были и отношения между людьми — простыми, добрыми, открытыми, двери в домах никогда не запирались.

На столе у Валентины Михайловны блюда из грибов, собирать дары леса она большая охотница. Вкусной рассыпчатой картошкой засаживает усад, любит растить огурцы, помидоры. Возраст, конечно, дает о себе знать, по хозяйству ей помогает соцработник Антонина Николаевна Посылкина, регулярно навещают родные.

Пожелаем Валентине Михайловне долгих лет в добром здравии, заботы и любви близких.

Автор: Елена Пискунова. Фото автора

Источник: «Сосновский вестник»