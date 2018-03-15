Мужчина в платье Эльзы попал на камеры видео-наблюдения, выталкивая машину из снега

37-летний Джейсон Триплет купил костюм Эльзы, чтобы в один из снежных и метельных дней выйти на улицу. Случай представился ему, когда в Бостоне начался снегопад. Джейсон быстро достал платье, переоделся и пошел веселить народ.

Но в какой-то момент принцессе Эльзе пришлось проявить недюжинную силу: в сугробе застрял полицейский фургон. Засучив рукава и закинув косу за пояс, Джейсон-Эльза принялся толкать автомобиль. И вытолкнул! Посетители соседнего бара сняли эпизод на видео и выложили в интернет. У мужчины, который так развеселил пользователей сети интернет, явно горячее сердце.

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