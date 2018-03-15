Ещё
Мужчина в платье Эльзы попал на камеры видео-наблюдения, выталкивая машину из снега
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина в платье Эльзы попал на камеры видео-наблюдения, выталкивая машину из снега 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
37-летний Джейсон Триплет купил костюм Эльзы, чтобы в один из снежных и метельных дней выйти на улицу. Случай представился ему, когда в Бостоне начался снегопад. Джейсон быстро достал платье, переоделся и пошел веселить народ.
Но в какой-то момент принцессе Эльзе пришлось проявить недюжинную силу: в сугробе застрял полицейский фургон. Засучив рукава и закинув косу за пояс, Джейсон-Эльза принялся толкать автомобиль. И вытолкнул! Посетители соседнего бара сняли эпизод на видео и выложили в интернет. У мужчины, который так развеселил пользователей сети интернет, явно горячее сердце.
Читайте также:
Я говорю детям, что каждый имеет право на ошибку, но на самом деле не верю в это — и вот, почему
8 новых детских книг марта
Как спланировать семейную поездку в Японию и не разориться: рассказ мамы двоих детей
Ezhikezhik.ru: последние новости
8 новых детских книг марта Как спланировать семейную поездку в Японию и на разориться: рассказ мамы двоих детей 10 диафильмов из детства, которые можно смотреть и сейчас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность42
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение