Эмоциональный интеллект: как стать успешнее, приручив свои эмоции

В марте издательство «Альпина Паблишер» выпускает книгу Джилл Хэссон «Развитие эмоционального интеллекта. Подсказки, советы, техники». Forbes Life ознакомился с книгой и публикует избранные фрагменты: об интуиции, эмоциональной сдержанности, позитивном мышлении и важности принятия того, что тебя раздражает.

Что такое эмоциональный интеллект? Это понимание того, как с помощью эмоций доносить какую-то информацию до разума и как использовать разум для понимания своих эмоций и управления ими.

Понимая собственные чувства и управляя ими с помощью эмоционального интеллекта, вы сможете лучше выразить свое состояние и свои желания, в то же время отдавая должное чувствам и поведению других людей.

Развитие эмоционального интеллекта может сделать вашу жизнь счастливее благодаря умению размышлять и вести себя адекватно в сложных ситуациях, контролируя свои чувства, что, возможно, прежде вам давалось нелегко.

Но эмоциональный интеллект — это не только понимание трудных ситуаций и эмоций и управление ими. Он также помогает создавать хорошие эмоции, обеспечивающие позитивный настрой, доверие, поддержку, мотивацию и вдохновение.

Настройка интуиции

Интуиция — это способность постижения чего-то на бессознательном уровне. Интуиция объединяет сознательную и бессознательную части нашего разума, связывает эмоцию и мысль.

Разум и тело постоянно получают информацию из окружающего мира. Когда что-то вызывает у нас сильную эмоцию, наше подсознание обращается к прошлым знаниям и опыту, вспоминая определенный набор обстоятельств — событий, действий, образцов поведения, физических ощущений, мыслей, запахов, вкусов и/или звуков. Оно использует эту информацию, чтобы мгновенно предупредить нас о том, что нам следует остановиться или, напротив, двигаться вперед, поскольку набор обстоятельств правильный.

Интуиция использует все мысли и уровни в поиске прямого ответа. Однако это происходит так быстро, что мы не успеваем осознать и понять сам процесс.

НА ПРАКТИКЕ

Обращайте внимание! Очень часто интуитивные догадки теряются в потоке всего того, что происходит внутри нас и вокруг нас. Почувствовав, что интуиция пытается вам что-то сказать, преодолейте все препятствия и помехи, чтобы настроиться на свои истинные чувства, мысли, слова и образы, которые исходят из вашего разума.

В любой ситуации оставайтесь открытыми для своей интуиции. Будьте начеку — и вы заметите сочетание сигналов, которые, возможно, передают одно и то же сообщение. Когда сочетания сообщений, которые получают ваши чувства, сложатся в единое целое, ваша интуиция громко и четко заговорит и все мгновенно встанет на свои места.

Отслеживайте окружающую обстановку. Все ваши органы чувств постоянно собирают информацию об окружающем мире. Будьте более внимательны к обстановке — к видам, запахам, звукам и т. д. — в повседневной жизни, проявляйте осторожность, когда что-то не так, неправильно.

Прислушивайтесь к своему телу и сигналам, которые оно может вам посылать. Когда что-то ощущается как неправильное или вы в чем-то не уверены, вас часто предупреждает об этом физическая составляющая эмоции. Вспомните, например, как кто-то пытался заставить вас сделать что-то, что вы не считаете правильным. Какие физические ощущения вы при этом испытывали?

Относитесь с уважением к интуиции других людей. Прислушивайтесь к интуиции других людей. Когда кто-то говорит вам, что он «просто знает» что-то, но не может это объяснить, воспринимайте это серьезно.

Сдержанность

Вас подвел друг; вы стали свидетелем безобразного поведения своего спутника на светском мероприятии; на вас накричали из-за ошибки в работе. В каждой из этих ситуаций возникают определенные чувства. Как бы вы себя чувствовали в любой из них? Разочарованным, смущенным, расстроенным? Задетым и разозленным?

А если бы вы захотели рассказать другому человеку, как себя чувствовали, что бы вы сказали? Вы бы сказали: «Ты смутил/обидел/огорчил меня» или «Ты меня разозлил»?

Такая реакция предполагает, что за наши эмоции ответственны другие люди и обстоятельства. Но это не совсем так. Вы сами создаете свои эмоции. И остальные тоже создают свои собственные эмоции.

Обвиняя других, вы тем самым оправдываете свои ощущения. Вы убеждаете себя в том, что ваше плохое самочувствие вызвано поступком другого человека. Это не ваша вина в том, что вы себя так чувствуете, — это его вина. Вам неприятно так себя чувствовать, поэтому вы обвиняете в этом другого. Вы принимаете на себя роль жертвы, считая, что безвинно страдаете.

Если вы будете брать на себя всю ответственность за свои эмоции, то это позволит лучше управлять ими, поскольку они принадлежат именно вам, а не кому-то другому.

НА ПРАКТИКЕ

Вспомните случаи, когда вы чувствовали себя виноватым, злым, огорченным, испытывали ревность или разочарование. Вы обвиняли кого-то в таком своем состоянии? Был момент, когда вы думали или говорили: «Ты/он/она/они заставили меня чувствовать…»? В будущем старайтесь лучше осознавать ситуации и события, прежде чем обвинять других людей и обстоятельства в том, что вы чувствуете. В любой ситуации, когда возникают трудности или разногласия, спрашивайте себя: «Как и что я чувствую?», а потом отвечайте себе словами: «Я чувствую…» вместо обвинения: «Он заставляет меня чувствовать…» или «Она заставила меня чувствовать…».

Перефразируйте свое высказывание. Говоря: «Ты меня злишь», вы обвиняете другого человека в ваших чувствах.

Но, сказав: «Я испытываю злость», вы берете на себя ответственность за это чувство.

Позитивное мышление

Позитивное мышление — это главная часть эмоционального интеллекта. Почему? Потому что эмоциональный интеллект связан с управлением эмоциями и ситуациями в позитивном, оптимистичном, конструктивном ключе, а также с осознанием положительного значения любой эмоции.

Напротив, негативное мышление связано с негативной интерпретацией событий и эмоций. Оно сосредоточено на трудных аспектах эмоций и ситуаций и часто застревает на них.

Например, представьте себе, что вы обещали коллеге закончить доклад для презентации, запланированной на следующий день. Вернувшись домой, вы поняли, что забыли это сделать. Вы расстроились, чувствуя себя виноватым. Вы говорите себе, что безнадежны. Вместо того чтобы признать ошибку и подумать о том, что можно предпринять для ее исправления, вы тонете в море негативных мыслей, самообвинения и упреков: «Почему я забыл это сделать? Она должна была напомнить мне еще раз. Почему я всегда должен делать всю работу, которая сваливается на меня в последнюю минуту?»

Если поддаться негативному мышлению, которое всегда приходит вместе с ошибками, трудностями и разочарованиями, то можно лишь затруднить себе движение вперед. Но, владея эмоциональным интеллектом, вы сумеете признать трудности, а затем позитивно и конструктивно отреагировать на них.

НА ПРАКТИКЕ

Старайтесь лучше понимать то, как вы мыслите. Чаще всего мы просто не замечаем своих негативных мыслей. Вспомните о том, о чем вам часто доводилось переживать: о том, какая волокита начиналась у вас при планировании путешествий, о коллегах, клиентах или родственниках, с которыми вам трудно ладить, об определенных обязанностях или о том, что вы не любите делать. Какие негативные мысли приходят вам в голову?

Спросите себя: «А что такое позитивное мышление?» Теперь, узнав больше о негативных мыслях, вы можете выбрать: продолжать цепляться за них или перейти к позитивным мыслям, подбадривающим и дающим силы. Скажем, вы поймали себя на мысли: «Я уже по горло сыт этим холодом и дождями. В июле! Будет у нас вообще когда-нибудь нормальное лето?!» Конечно, для этой жалобы есть основания. Что может быть конструктивного в этой мысли? Она способна побудить вас приобрести дешевый тур в какое-нибудь солнечное место где-нибудь в сентябре, и таким образом у вас появится что-то, чего стоит ждать. Это уже хорошо. А в бесконечных жалобах на плохую погоду ничего хорошего нет.

Добавляйте слово «но». Как только вы поймаете себя на негативной мысли, добавьте к ней слово «но». Это подтолкнет вас к тому, чтобы закончить позитивным предложением: «…но у нас еще осталась пара месяцев лета — хватит времени насладиться теплой погодой», «…но завтра я могу прийти на работу утром пораньше и закончить доклад». Представьте себе положительный результат, сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать и что контролируете.

Принятие

Пловцы, которых подхватывает и уносит в море бурное течение, часто паникуют и пытаются плыть против течения. Обычно они быстро устают, конечности сводят судороги, и люди тонут. В такой ситуации пловцам советуют не сопротивляться и принять происходящее, позволив течению вынести себя в открытое море. Через несколько сотен метров течение ослабнет, и пловец сможет его обогнуть и вернуться на берег.

То же самое происходит и с эмоциями: нелегко справиться с трудными ситуациями и чувствами, которые бросают вам вызов, но сопротивляться им бесполезно: это очень быстро заведет вас в никуда.

В рамках эмоционального интеллекта принятие означает просто понимание того, что с вами происходит, без попыток сопротивления этим чувствам или управления ими. Это не означает, что вы не должны обращать внимания на свои чувства, вы вовсе не обязаны с чем-то примиряться или сдаваться. Принятие означает осознание того, что в данный момент вы чувствуете раздражение, разочарование, смущение или что-то еще.

Принятие позволяет вам понять, что каждый раз, когда вы отрицаете свою эмоцию или сопротивляетесь ей, это похоже на то, как пловец сопротивляется течению: вы тратите время и энергию, которые могли бы употребить более конструктивным способом.

НА ПРАКТИКЕ

Начните с принятия своих чувств в мелочах. Например, с раздражения из-за сбежавшего молока, когда вы только отвернулись за чашкой, разочарования из-за отмены телевизионной программы, зависти к планам друга на отпуск. Вместо того чтобы осуждать себя или подавлять свои чувства, признайте то, что произошло, и то, что вы ощущаете в связи с этим. Если вы сможете признавать и принимать свои эмоции, вызванные мелкими происшествиями в повседневной жизни, то будете лучше готовы к столкновению с сильными чувствами, порождаемыми упущенными возможностями, неожиданными изменениями в планах или серьезным раздражением.

Позвольте себе чувствовать раздражение, огорчение и т. д. из-за того, что произошло. Возможно, вы так огорчаетесь и злитесь из-за коллеги, который над вами издевается, бывшего партнера, который вас преследует, или родителя, ко— торый вами манипулирует, что желаете им всем провалиться сквозь землю. Если потом вы чувствуете вину за свои убийственные мысли, ненависть и злобу, то помимо злости получите дополнительную боль в виде вины.

Если вы будете избегать своих чувств или отрицать их, это тоже не поможет: вы попадете в ловушку и будете вынуждены постоянно следить за чувствами, которые пытаетесь игнорировать.

Вместо того чтобы тратить силы на отстранение от эмоций или на то, чтобы переживать из-за них, вы даете себе шанс научиться управлять своими чувствами, принимая огорчение и злость, когда хотите испытать эти эмоции и подумать над ними.

Каждый раз, принимая и испытывая определенное чувство, вы узнаете, что это гораздо легче и требует гораздо меньше энергии, чем постоянные — и обычно безуспешные — попытки убежать от него. Когда вы осознаете свое чувство, примете его и разрешите себе его ощутить, позвольте этому чувству донести до вас скрытую в нем положительную, конструктивную информацию.

Подробнее о том, как понимать и контролировать свои эмоции, а также как развить эмоциональный и социальный интеллект, читайте в книге «Развитие эмоционального интеллекта. Подсказки, советы, техники».