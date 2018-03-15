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Хайди Клум закрутила роман с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем?
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Хайди Клум закрутила роман с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем? 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
После расставания с Вито Шнабелем, к личной жизни Хайди приковано повышенное внимание. А накануне Клум дала повод для слухов о своем новом романе. Модель пришла на презентацию новой коллекции ювелира Лоррейн Шварц, с которой ее забирал гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Молодой человек забрал мать четверых детей с мероприятия и уехал с ней в неизвестном направлении. Хайди и Том познакомились на проекте «Топ-модель по-немецки». Но свои отношения пара пока никак не комментирует. К слову, разница в возраста совершенно не смущает Хайди. К примеру, экс-возлюбленный Вито Шнабель был младше модели на 13 лет. Напомним, Клум была замужем дважды. В свою очередь Том Каулитц полтора года назад развелся с Риа Соммерфелд. А как тебе такая пара? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Global Look Press
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