Хайди Клум закрутила роман с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем? 

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Звезды шоу Валентина Юдашкина, а Ани Лорак и Кристина Орбакайте устроили битву прозрачных мини-платьев

Бритни Спирс надела лиф и микрошорты и показала любимые упражнения с гантелями

Пэрис Хилтон на премии iHeartRadio показала длинные ноги и любовь к жениху, а Игги Азалия — располневшую фигуру