Воронеж принял первый форум молодежных парламентов

ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости . Свыше 100 представителей 18 субъектов Центрального федерального округа приняли участие в прошедшем в Воронеже первом форуме молодежных парламентов, сообщает пресс-служба Воронежской областной думы.

Первый в истории форум молодежных парламентов Центрального федерального округа начал работу в среду в Воронеже. Организаторами мероприятия выступили Воронежская областная дума и региональный молодежный парламент, отмечается в сообщении.

"Для нас большая честь принять представителей молодежных парламентов 18 субъектов Российской Федерации. Темы, которые мы будем обсуждать в течение двух дней, позволят нам «сверить часы» с молодежью и создать те условия, благодаря которым мы сможем принимать законы, направленные на улучшение качества жизни представителей всего молодого поколения, дать им уверенность в будущем. Здесь мы апробируем эффективные методики, региональные наработки, ребята смогут обменяться опытом, генерировать новые идеи", — сказал на открытии форума председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов , которого цитирует пресс-служба.

По его словам, главная задача воронежских парламентариев как старших товарищей — сделать так, чтобы обсуждаемые на форуме идеи раскрылись в предстоящих дискуссиях по максимуму.

"Молодежь — это будущее, и именно новое поколение будет развивать страну в новых условиях, по современным технологиям, включая цифровые. И нам важно создавать правильные условия для их развития, движения по социальным лифтам", — добавил Нетёсов.

Председатель облдумы отметил, что проведение форума в Воронеже — явление закономерное и, в первую очередь, это признание опыта работы ребят из молодежного парламента Воронежской области как передовой структуры подобного направления не только в ЦФО, но и по России в целом.

"Молодежный парламент Воронежской области был создан в 2006 году и на данный момент является активной, и что очень важно, эффективной структурой. Сегодня в Воронежской области ни один закон, который касается молодежи, не принимается без участия молодежного парламента и правительства. Всего же за последние годы их принято более 30", — рассказал Нетёсов.

На протяжении двух дней 120 участников форума обменивались друг с другом опытом работы своих парламентов и разрабатывали законотворческие инициативы в сфере трудоустройства молодежи, отметили в облдуме.

Работа форума проводилась одновременно на трех площадках. Первая из них касалась проектной деятельности. Здесь состоялся обмен опытом между регионами ЦФО, были рассмотрены возможности трансляции конкретных региональных практик на весь федеральный округ. Вторая площадка была отдана под работу над законотворческими инициативами и предложениями в сфере трудоустройства молодежи и решения проблем безработицы. На третьей площадке обсуждались детали создания молодежного консультативно-совещательного органа при полпреде президента РФ в ЦФО, уточнили в пресс-службе.

Результатом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между молодежными парламентами ЦФО, что, по мнению участников и организаторов мероприятия, создаст наиболее благоприятные условия для формирования единой молодежной политики на территории и Центрального федерального округа, и всей страны в целом, говорится в сообщении.

Комментируя итоги форума, Нетёсов, который является и заместителем председателя совета законодателей ЦФО, отметил, что за последние годы в субъектах РФ созданы многочисленные площадки, на которых у молодежи есть возможность проявить себя. В том числе, это — молодежные парламенты и правительства. И сегодня накопленный ими опыт позволяет перешагивать региональные границы, выходить на всероссийский уровень и делиться своими наработками.

"Молодежь сегодня самая активная, яркая и энергичная часть общества со своей точкой зрения и стремлением сделать мир лучше. И очень важно предоставить молодым людям инициативу, в том числе и в вопросах нормотворчества. Это прямой рычаг для молодежи, дающий возможность реально участвовать в процессах, которые делают жизнь граждан в регионах лучше. Современной России нужно молодое поколение, которое будет понимать степень ответственности за развитие своей малой родины и страны и видеть результат своего непосредственного участия в созидательных процессах. И состоявшийся в Воронеже форум — еще один шаг на пути к этой цели", — сказал Нетёсов.

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