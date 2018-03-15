Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы

Австралийца оштрафовали за интим в поезде. Он уверяет, что не хотел нарушать общественный порядок, прелюбодействовать его заставила похотливая незнакомка.

Шейн Бреннан ранним утром отправился по своим делам. В вагоне к нему подошла неизвестная женщина и предложила оральный секс. «Я сильно возбуждена, поймите меня» — сказала развратница, расстегнула ширинку Шейна и приступила к делу.

На станции прибытия парочку уже ждали полицейские. Состав был напичкан камерами видеонаблюдения, информация о которых, кстати, была развешана по всему поезду. Мужчину забрали в полицию, однако он был возмущен тем, что ему вменили непристойное поведение в общественном транспорте.

После выяснения обстоятельств произошедшего Бреннана оштрафовали на $700 и приговорили к 12-месячному надзору. Женщина избежала взыскания, чем очень расстроила наказанного Бреннана.

Добавим, что незадачливому любовнику стоит радоваться, что съемка с его плотскими утехами не попала в Интернет, как, например, случилось с посетителем московского интим-магазина. В социальных сетях распространяется пикантное видео. Посетитель решил испробовать товар, не отходя от кассы. На первых кадрах молодой мужчина общается с продавцом. Затем девушка исчезает из поля зрения, и юноша начинает интересоваться секс-игрушкой в форме ягодиц со специальным отверстием. Он исследует искусственный анус пальцами, а немного погодя расстегивает ширинку и устраивает тест-драйв.