Молодежная палата района Люблино организовала занятия по стретчингу

Активисты Молодежной палаты района Люблино провели занятие по стретчингу в школе №460.

— Занятие прошла в непринужденной и открытой обстановке. Думаю, всем понравилось, ведь стретчинг учит не только гибкости, но и познанию своего тела и своего внутреннего «я», — говорит мастер по растяжке Анна Семеник.

Стретчинг — это особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Приятным фактов является то, что заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки. (ск)