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Молодежная палата района Люблино организовала занятия по стретчингу
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Молодежная палата района Люблино организовала занятия по стретчингу 

Управа района Люблино 15 марта 2018
Фото: Управа района Люблино
Активисты Молодежной палаты района Люблино провели занятие по стретчингу в школе №460.
— Занятие прошла в непринужденной и открытой обстановке. Думаю, всем понравилось, ведь стретчинг учит не только гибкости, но и познанию своего тела и своего внутреннего «я», — говорит мастер по растяжке Анна Семеник.
Стретчинг — это особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Приятным фактов является то, что заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки. (ск)
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