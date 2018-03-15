«В красивых девушках нуждаются намного больше». Мужчины-модели о работе.

Пока некоторые издания соревнуются в частоте употребления слова феминизм, интернет-журнал «Морс» решил поговорить с мужчинами, которым приходится бороться с девушками за место под софитами. Три парня-модели, работающие в Курске, рассказали об особенностях дела, которое они выбрали.

26 лет. Победитель конкурса «Мистер Совершенство 2016», «Вице-Мистер Курск 2016», победитель конкурса «Мистер Россия 2017» с титулом «Мистер Россия Planet 2017» и «Мистер Россия ЦФО 2017», участник показов «Kursk Fashion Week 2016», «Русский силуэт 2016», рекламное лицо магазина мужской одежды «Серж».

— Мужской моделинг порядком тяжелее женского. В нашем случае конкуренция идет не только друг с другом, но и с девушками. Женское тело намного эстетичнее и изящнее. Женское тело — это искусство, а мужское — то, что от него осталось. Поэтому девушки гораздо более востребованы, у них намного больше заказов. Взять любое мероприятие, ту же «Курскую битву». Кто выносит табличку с номером раунда? Явно не парень. Или, например, презентация автомобиля. Кто его презентует? И вновь не мужчина. В красивых девушках нуждаются намного больше.

К тому же не всякая внешность может быть востребована. Мне в этом плане повезло, у меня универсальный европейский типаж, который в коммерческом плане очень помогает. Еще могут помочь и таланты, например, умение танцевать или актерское мастерство. Но зато у парней легче обстоят дела с параметрами — если у девушек это 90-60-90, то у парней телосложение может быть как спортивным, так и наоборот, очень худым.

Есть еще одна интересная особенность женского моделинга — он зачастую нацелен на эскорт. На конкурсы красоты многие люди приходят не просто так, их цель — выбрать себе «товар». Я не утверждаю, что поголовно каждая модель идет на это, но бывают случаи, когда, желая раскрутиться и переехать в Москву, девушка соглашается. В мужском моделинге этого почти нет. Возможно, но крайне редко и точно не в нашем городе.

Да, порой парни едут в Москву или Петербург, но сами по себе, обосновывая свое решение тем, что в Курске нет перспектив. Но я с этим не согласен. С распростертыми объятиями в столице никто ждать не будет, если ты ничего из себя еще не представляешь. А вот если всего добился в своем городе, тогда можно уже и в Москву, а потом и в Европу или Азию, если хочешь продолжать и ищешь большие перспективы.

Лев Синельников

19 лет. Лицо книги «Мы дети золотых рудников» Эли Фрей, модель лукбука магазина Terranova, Участник «Kursk Fashion Week 2016», конкурса ” Мистер Курск 2016″.

— Модель, которая хочет пробиться за границу, должна предоставить интересные и разноплановые работы. Пусть их будет немного, но они будут яркие, живые и цепляющие взгляд. Многие путают сильное и объемное портфолио, поэтому и соглашаются чуть ли ни на все бесплатные съемки с фотографами, которые штампуют свои кадры, ничем не отличающиеся от работ других.

TFP-съемка — хорошая перспектива для людей, которые только начинают свой путь в модельной индустрии. Такое сотрудничество основывается на принципе бесплатной работы, когда обе стороны процесса получают опыт и снимки. Но вот для более опытных моделей это бывает крайне невыгодно. Дело в том, что фотографы предлагают такой тип съемок в том случае, когда им необходимо привлечь людей, а тратить деньги на рекламу не очень хочется. Они берут красивую модель, чтобы их потенциальные заказчики думали, что они будут выглядеть так же красиво, и вместо того, чтобы заплатить за работу, отдают снимки. В целом звучит неплохо, проблема заключается в том, что кадры получаются такие же, как и у всех. В них нет ничего особенного, поэтому и в портфолио добавлять их нет смысла.

В такой момент теряется главная суть всего процесса — несение искусства в массы — и начинается его коммерциализация. Теряются вкус, стиль, содержание, получаются пустые кадры. Это одна из главных трудностей созидательного и творческого моделинга. Ведь очень трудно найти профессионала, который хотел бы от своей работы не только денег. Среди дилетантов, конечно, тоже бывают люди искусства, но у них мало опыта, потому им и отказывают. И в итоге получается такой замкнутый круг.

Арсений Тумановский

18 лет. Участник конкурсов «Мистер Курск 2016», «Das Models», модных показов «Губернский стиль 2015» и «Fashion Сахар 2015». Фото с Арсением разместили в Best Vogue Italy Digital version.

— Стереотипы в мужском моделинге стали уже привычным делом. Только ленивый не шутит о том, что все парни-модели гомосексуальны. Это именно то, что всех поначалу очень пугает. Именно из-за боязни этих ярлыков многие отказываются от идеи попробовать себя в модной индустрии. Но если рискуют, то позже понимают, что, во-первых, слухи часто не оправдываются, а во-вторых, что шутят в основном глупые люди, которые либо не понимают сути происходящего, либо завидуют.

Порой, конечно, бываю более агрессивные проявления. Однажды после эксперимента с волосами, в результате которого они стали розовыми, я шел на остановку, и из проезжающей мимо машины молодые люди начали выкрикивать такие фразы, цитировать которые будет весьма неуместно.

Подобным образом реагируют и на эпатажные съемки. Наше гомофобное общество считает, что женщина в мужском костюме на фото необычна и интересна, а вот парень в юбке — фрик нетрадиционной ориентации. Это всего лишь искусство, творческий процесс. Но объяснить это массам почти невозможно. Остается только философски относиться к агрессии и негативу, воспринимать хейтеров так же, как и почитателей. Между ними не так много разницы, ведь и те, и другие тратят свое время, следят за съемками, обсуждают их. Просто одни делают это чуть в другом ракурсе. Вот и все.

Текст: Дарина Иваненко.