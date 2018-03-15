274 страницы про автоматику от дизайнеров Depot WPF

Перед агентством Depot WPF была поставлена задача осуществить коррекцию фирменного стиля, дизайн и верстку корпоративного каталога. Это один из основных информационных носителей, включающий описание всех предлагаемых «КОНВЕЛС Автоматизацией» технологий и решений.

Компания успешно работает в сфере автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности и представляет в России ряд зарубежных производителей контрольно-измерительных приборов, а также собственные разработки систем автоматики. Одно из условий — каталог должен быть понятен не только специалистам, в числе которых собственники и управляющие предприятий, технические работники и бизнес-консультанты.

В век глобальной компьютеризации и цифровых технологий бумажный каталог может показаться кому-то устаревшим носителем, но он воспринимается совершенно иначе, чем электронная версия, и во многом удобнее.

«Было рассмотрено много разных идей и вариантов, проведена детальная экспертная работа, и в результате разработан дизайн, с одной стороны, не отвлекающий внимание от серьезного контента, описания преимуществ и технических характеристик, а с другой, ярко подчеркивающий современный имидж нашего заказчика», — рассказала креативный директор агентства Анастасия Третьякова.

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Специалисты Depot WPF провели оптимизацию больших объемов данных, применив правило 3−5 аргументов. Все, что можно, было заменено пиктограммами, инфографикой и фото. Акцент был сделан на наиболее актуальные для потенциальных заказчиков блоки. В рамках единой концепции прошло обновление почти всего иллюстративного материала и сверстаны 274 страницы каталога.

«Результат действительно хороший. Мы уже начали активно использовать новый каталог в работе», — отметили специалисты «КОНВЕЛС Автоматизации».