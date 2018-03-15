Ещё
274 страницы про автоматику от дизайнеров Depot WPF
Далее:
Читайте также:
Ещё

274 страницы про автоматику от дизайнеров Depot WPF 

Sostav.ru 15 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Перед агентством Depot WPF была поставлена задача осуществить коррекцию фирменного стиля, дизайн и верстку корпоративного каталога. Это один из основных информационных носителей, включающий описание всех предлагаемых «КОНВЕЛС Автоматизацией» технологий и решений.
Компания успешно работает в сфере автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности и представляет в России ряд зарубежных производителей контрольно-измерительных приборов, а также собственные разработки систем автоматики. Одно из условий — каталог должен быть понятен не только специалистам, в числе которых собственники и управляющие предприятий, технические работники и бизнес-консультанты.
В век глобальной компьютеризации и цифровых технологий бумажный каталог может показаться кому-то устаревшим носителем, но он воспринимается совершенно иначе, чем электронная версия, и во многом удобнее.
«Было рассмотрено много разных идей и вариантов, проведена детальная экспертная работа, и в результате разработан дизайн, с одной стороны, не отвлекающий внимание от серьезного контента, описания преимуществ и технических характеристик, а с другой, ярко подчеркивающий современный имидж нашего заказчика», — рассказала креативный директор агентства Анастасия Третьякова.
fs disable
Специалисты Depot WPF провели оптимизацию больших объемов данных, применив правило 3−5 аргументов. Все, что можно, было заменено пиктограммами, инфографикой и фото. Акцент был сделан на наиболее актуальные для потенциальных заказчиков блоки. В рамках единой концепции прошло обновление почти всего иллюстративного материала и сверстаны 274 страницы каталога.
«Результат действительно хороший. Мы уже начали активно использовать новый каталог в работе», — отметили специалисты «КОНВЕЛС Автоматизации».
Sostav.ru: последние новости
Эволюция вместо революции: Как РБК больше года проводил «мягкий ребрендинг» Кейс: Ambassador и Ark Connect объединили кофеманов в вирусной кампании «Я за кофе!» «Бесстрашный и независимый»: New Balance представил новую бренд-платформу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность41
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение