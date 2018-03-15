Жена Шнурова рассказала о проблемах с отцом

Матильда Шнурова рассказала о сложных отношениях с родным отцом

Сергей Шнуров уже восемь лет счастлив в браке с Матильдой . Они любят совершать провокационные поступки и выглядят идеальной парой. Однако о своем детстве и родителях светская львица предпочитает не говорить. Родители избранницы музыканта, Владимир и Татьяна Мозговые, при рождении назвали ее Еленой. Известно, что она появилась на свет в селе Лосево Воронежской области. Еще когда она была совсем маленькой ее отец ушел из семьи. Вскоре у Матильды появился отчим, но и он спустя несколько лет расстался с Татьяной.

Мама супруги Шнурова сейчас живет в Воронеже. Ранее женщина рассказывала, что однажды отправила 14-летнюю дочь к отцу, но та вернулась со слезами. Девушка просила мать заняться ее воспитанием. По некоторой информации, потом Матильда сбежала из дома и почти не общалась с родственниками. Недавно она решила рассказать о своих отношениях с отцом. Владимир получал образование на философском факультете, но потом увлекся ихтиологией и изучением рыб. Он их разводил, чтобы продавать. "Коммуницировать с ним можно было в одну сторону: папа часами рассказывал про экосистемы, я слушала", — призналась Матильда.

«Сначала почитай Ницше и Достоевского, чтобы было о чем говорить», — сказал он ей однажды и девочка пошла штудировать книги. Отец жены Шнурова был очень требовательным человеком. Журналисты выяснили, что только в 12 лет избранница музыканта стала ближе общаться с отцом. Однако даже своему ребенку Владимир ставил условия.

В редкие дни, когда она оставалась у папы на ночевку, он находил любой повод, чтобы ее упрекнуть. По словам Матильды, он вставал в пол шестого утра, а через пол часа заходил к ней в комнату и спрашивал о том, не надоело ли ей лежать. Однако у отца и дочери были схожие вкусы в музыке. В юности будущая супруга Шнурова любила песню группы "Ленинград" — "Миллион алых роз". Владимиру она тоже безумно нравилась. Папа Матильды ушел из жизни пять лет назад. Он не успел насладиться успехами дочери и познакомиться с ее звездным супругом, сообщает издание Tatler.