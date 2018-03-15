Сколько будет стоить отделка фасада: сметы для разных видов материалов

Хорошо, когда есть из чего выбрать. Но богатый ассортимент товаров, например, материалов на строительном рынке, часто служит не очень хорошую службу — глаза разбегаются. Выбирая что-либо, мы всегда пытаемся объять необъятное, совместить красоту, функциональность и низкую стоимость.

Как совместить красоту, функциональность и невысокую стоимость?

Иногда в подсчётах цены мы забываем учесть некоторые сопутствующие моменты, о которых не всегда упоминают в рекламных буклетах. Или, не задумываясь, доверяем красочным маркетинговым призывам.

Как выбрать отделочный материал для фасада

На выбор влияют разные факторы: внешний вид, долговечность, лёгкость монтажа, простота эксплуатации. И самый, наверное, главный — цена.

Товар лицом

Сегодня покупка товара в интернет-магазине становится всё более привычным явлением, и заказ материалов для строительства и отделки — не исключение. Но не забывайте, что на рекламной фотографии всё выглядит гораздо привлекательнее, чем в реальности — на то она и рекламная. Многие искусственные материалы делают похожими на натуральные — дерево, камень, кирпич. Но обычная пластиковая панель с рисунком «под дерево» или «под кирпич» всё равно выглядит пластиковой панелью с рисунком «под …» — бижутерия никогда не станет драгоценностью. Такая отделка кажется облицовкой из деревянной доски, камня или кирпича только с большого расстояния или на фотографии в буклете. Действительно же качественная имитация может стоить дороже, чем те натуральные материалы, которые она имитирует.

Пластиковая панель под дерево

Обязательно посмотрите, как выбранный вами материал выглядит в реальности, а не на странице интернет-магазина. И желательно не только на строительной базе, но и проведя несколько лет на фасаде настоящего дома: в фоторедакторе можно не только у светских красавиц подправить огрехи. Попробуйте продумать дизайн отделки наружных стен так, чтобы недорогая имитация использовалась, например, в отделке второго этажа — тогда расстояние сгладит впечатление от подделки.

Долговечность и простота эксплуатации

Рекламируя свой товар, производители обычно заявляют, что их материал для отделки фасада выглядит как настоящее дерево, кирпич или камень, только служит дольше и не требует регулярного ухода. Не стоит легкомысленно доверять заверениям о сроке службы материала: заявленные 20-50 лет возможны в идеальных условиях, при безошибочном монтаже и бережном отношении. А может, если задуматься, вам и не нужны такие продолжительные гарантии сохранности фасадной отделки? Захочется ли вам прожить всю оставшуюся жизнь, ни разу не обновив фасад? Тем более, что после четверти века эксплуатации, даже при очень бережном отношении, он уже не будет таким, как после окончания работ по отделке.

Облицовка фасада деревянной доской

Если хочется на века, то как раз более долговечны материалы традиционные. Кирпич и камень вообще, можно сказать, вечные, а для деревянной доски 25 лет (наиболее распространённый срок, гарантируемый производителями облицовки из ПВХ) — «детский возраст». Окрашивать фасад или подновлять пропитку для дерева регулярно не требуется. А вот ежегодно мыть облицовку из винила придётся: панели электризуются и притягивают пыль, на светлых хорошо заметны следы жизнедеятельности насекомых и птиц.

Цена отделки фасада

Подбирая оптимальный вариант, не забудьте о стоимости работ: сам материал может быть дешев, а работы по его монтажу — дороги. А если планируете сделать их самостоятельно, оцените здраво свои возможности. Подсчитайте все расходы на отделку, включая сопутствующие и расходные материалы, крепёж. Включите в стоимость необходимый инструмент, если планируете выполнять работы своими руками и не имеете такого в своём хозяйстве.

Не забудьте про сопутствующие расходы

Приведу пример. Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для фасадов. Его можно купить по цене 150 рублей за одну панель. Вроде бы недорого. Но площадь одной панели меньше 1 м² — примерно 0,86 м². Значит, стоимость покрытия стены будет уже 175 рублей за 1 м². Плюс нужно учесть запас на подрезку, а если фасад сложной формы, с различными архитектурными деталями, то этот запас будет ещё больше. Но рядовые панели — это только часть необходимого материала. Для аккуратного и правильного монтажа нужны доборные элементы: стартовые, финишные и околооконные планки, внутренние и внешние углы, ветровые доски, софиты, каждый из которых стоит ориентировочно от 150 до 700 рублей за штуку.

Чем сложнее архитектура дома, тем больше потребуется аксессуаров для монтажа сайдинга

Их количество зависит от периметра дома и сложности архитектуры: чем больше окон, дверей, эркеров, портиков, ризалитов, карнизов и прочих элементов, тем больше понадобится аксессуаров для монтажа сайдинга. Также потребуется устройство обрешётки, поэтому нужно учесть стоимость деревянного бруска 50х50 мм. Оптимальный шаг стоек — 400-600 мм. Деревянные детали лучше пропитать антисептиком.

Рассчитывая стоимость отделки дома сайдингом, не забудьте о цене сопутствующих материалов

Наконец, и бруски обрешётки, и сами ламели сайдинга нужно чем-то крепить. В результате цена будет значительно отличаться от первоначального оптимистичного варианта, указанного продавцом на ценнике.

Приценимся

Чтобы лучше ориентироваться в стоимости различных видов отделки, давайте подсчитаем, во что обойдётся облицовка фасадов типового дачного домика различными материалами. Например, вот такого.

Проект дачного домика 6,5х5 м. Фото с сайта royalsteel.ru Итак, предположим, что домик наш построен из пенобетона, высота цоколя 450 мм, высота стен 2,7 м. В доме четыре окна (на чертеже три, но зачем нам глухая комната?) и входная дверь:

периметр — 21 м;

общая площадь с фронтонами, за вычетом оконных и дверных проёмов — 59,08 м².

Виниловый сайдинг

Начнём с самого популярного материала для отделки частных жилых домов в средней ценовой группе. Для подсчёта выберем самый экономичный вариант — виниловый сайдинг «ёлочка» пастельных тонов по 155 рублей за панель.

Смета на облицовку виниловым сайдингом

Из подсчётов видно, что 1 м² облицовки фасада виниловым сайдингом обойдётся в 1537 рублей. В эту сумму не входит стоимость утеплителя, строительной мембраны и контробрешётки, а также оплата работ по устройству утепления. Если вас интересует общая стоимость, вы можете увидеть примерную сумму в таблице.

Деревянная облицовка

Виниловый сайдинг имитирует обшивку деревянной доской. Посмотрим, сколько стоит фасад из натурального дерева. Сегодня чаще всего используют блок-хаус, потому что обычная вагонка для наружных работ слишком тонкая (её толщина 12 мм). Доски блок-хауса могут быть до 45-50 мм толщиной. Есть разновидности в виде сегмента бревна, профилированного бруса или доски с разным замковым соединением — «шип-паз», «четверть», «шведский профиль».

Смета на облицовку блок-хаусом

Стоимость 1 м² облицовки блок-хаусом — 2190 рублей. Деревянная доска требует окраски или покрытия антисептирующей влагостойкой пропиткой. Но в продаже можно найти блок-хаус, уже имеющий декоративное покрытие. Квадратный метр фасадной облицовки из такой доски обойдётся примерно в 2900 рублей (в готовом виде, со стоимостью монтажа и сопутствующих расходов). Есть и ещё одна разновидность деревянного сайдинга — так называемая «американка» (некоторые продавцы предпочитают название «канадка»). Доска имеет в сечении форму пологого клина с выбранной четвертью, именно эту облицовку имитирует виниловый сайдинг с профилем «ёлочка». Стоимость «американки» примерно такая же, как и блок-хауса (имитации бруса). Но подобную облицовку можно сделать, просто используя прямую доску без скоса и выбранной четверти. Сам материал будет гораздо дешевле, подойдёт обычная строганая доска-дюймовка. Только потребуется её примерно на треть больше, чтобы смонтировать внахлёст.

Смета на облицовку доской внахлёст (&laquo;американка&raquo;)

Как видно из сметы, стоимость 1 м² фасадной облицовки из строганой доски, нашитой внахлёст, составляет 1998 рублей. Ещё дешевле выйдет, если использовать необрезную доску.

Обшивка внахлёст необрезной доской. Фото с сайта drompics.com Штукатурные фасады

Оштукатуривание — отличный способ решить вопрос отделки фасада. Толстый слой штукатурки служит не только крепкой и красивой защитой конструкций стен, но и теплоизолятором.

Смета на штукатурный фасад

Как выясняется, такой способ отделки — это ещё и самый бюджетный вариант. Квадратный метр оштукатуренной стены вам обойдётся в 1348 рублей. Последний слой цементно-песчаной штукатурки (накрывку) можно заменить декоративными фасадными составами, с помощью которых создать фактурную поверхность и одновременно окрасить.

Облицовочный кирпич

Отделка облицовочным кирпичом будет стоить владельцу домика 4952 рубля за 1 м². Конечно, дороговато, но зато каков результат: солидно, красиво, долговечно. И никаких забот по уходу на многие годы.

Смета на отделку фасада облицовочным кирпичом

Конечно, эти подсчёты довольно условны. Цены на материалы и работы будут различаться в зависимости от региона. Не учтены в подсчётах расходы на транспорт, строительство и демонтаж лесов, если они понадобятся. Но в целом вы получили представление о том, к каким финансовым тратам придётся приготовиться владельцу строящегося или ремонтируемого дома. Если вы планируете обновить своё жильё, то вас могут заинтересовать и другие интересные и полезные статьи нашего сайта о различных видах облицовки фасадов:

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