В библиотеке № 180 можно взять научно-приключенческие книги Стивена Хокинга для детей

Как сообщается в группе библиотеки № 180 в социальной сети «Вконтакте», несколько недель назад в фонде библиотеки появилась серия научно-приключенческих романов для детей, рассказывающих о вселенских приключениях трех друзей-подростков, написанная астрофизиком, гениальным популяризатором науки Стивеном Хокингом

Тем, кем мы его знаем, Стивен Хокинг стал уже после страшного диагноза, который ему поставили в 1963 году, — амиотрофический склероз (БАС). Врачи считали это приговором, но не Хокинг. Вопреки фатальным прогнозам врачей, согласно которым жить ему оставалось лишь два с половиной года, он прожил еще 55 прекрасных лет и за это время прославился на весь свет своими открытиями. К сожалению, вчера Стивена Хокинга не стало. Он умер в возрасте 76 лет в своём доме в Кембридже.

Стивен Хокинг был не только один из наиболее влиятельных и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени, одним из основоположников квантовой космологии, но и популяризатор науки. Берите его книги в библиотеке и узнавайте больше о мире, в котором мы живем!