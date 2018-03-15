Здравствуйте, я ваша тетя: неожиданные родственные связи звезд

Родственные связи не всегда что-то значат. Существует множество анекдотов о том, как к вам приезжает троюродная тетя из далекого города и требует внимания и экскурсий, ну или на свадьбе жених и невеста не могут точно сказать, кто из гостей с чьей стороны. Но, согласитесь, любопытно узнать, что Брэд Питт , например, дальний родственник Барака Обамы , а Анжелина Джоли связана через поколения с Хилари Клинтон ! У английский королевской семьи тоже есть связи с Голливудом через…режиссера Гая Риччи. Мы не всегда уверены, что родство радует звезд. Например, что думает Райан Гослинг о своём кузене Джастине Бибере? Начнем с Бена Аффлека и Мэтта Дэймона . Все знают, что они — друзья с детства, ходили в одну школу, а еще они — дальние родственники, что-то вроде семиюродных братьев.

БРЭД ПИТТ И БАРАК ОБАМА Брэд Питт действительно родственник Обамы. Мама бывшего президента США была как-то связана с предками Питта, так что они девятиюродные братья. Или десятиюродные.

ПРИНЦ МОНАКО АЛЬБЕРТ И БРИТНИ СПИРС Действительно, странное сочетание. Но давайте вспомним, что матерью Альберта была актриса Грейс Келли — вот как связана королевская семья и исполнительница песни «Токсик».

МИГЕЛЬ ФЕРРЕР И ДЖОРДЖ КЛУНИ Актер Мигель Феррер, скончавшийся в прошлом году от рака горла, был кузеном Джорджа Клуни. Судьба красавчика Клуни сложилась куда более удачно: мало того, что у него успешная карьера, жена — международно известный адвокат, так он еще и жив-здоров.

ДЖОРДЖ БУШ И ХЬЮ ХЕФФНЕР Что может быть общего у президента-респуликанца, развязавшего войну в Ираке, и создателя культового журнала Playboy? Казалось бы, ничего, но при этом они — дальние родственники. Присмотритесь.

ХИЛАРИ КЛИНТОН И АНЖЕЛИНА ДЖОЛИ Обе они — известные борцы за права женщин, но феминистические идеи — не все, что их объединяет. Хилари и Анжелина — девятиюродные сестры! Также Хилари — дальняя родственница Селин Дион и Аланис Мориссетт.

КЕЙТ МИДДЛТОН И ГАЙ РИЧЧИ У герцогини и режиссера есть общий предок с фамилией Мартино. При этом Гай Риччи — не единственный, кто связывает Кейт с Голливудом, также она приходится дальней родственницей сестрам Фэннинг.

МЭРАЙЯ КЭРИ И ЭШЛИ КОУЛ Да-да, у певицы и футболиста «Челси» есть общие предки.

МЭРИЛ СТРИП И БРУК ШИЛДС Оказывается, они троюродные сестры!

РЭЙФ ФАЙНС И ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ Да, у Файнса довольно аристократическая внешность, но оказывается, все неспроста: его предки имеют отношения к королевскому дому!

НИКОЛАС КЕЙДЖ И СОФИЯ КОППОЛА Тут ничего удивительно, Коппола — одно из самых влиятельных киносемейств, так что тут нашлась связь и с Николосом Кейджем.

РАЙАН ГОСЛИНГ И ДЖАСТИН БИБЕР Их карьеры развивались параллельно — оба начали еще детьми и добились славы. Любопытно было бы узнать, как относятся родственники к творчеству друг друга. Представьте себе Гослинга, напевающего песни Бибера, и Бибера, рыдающего над «Ла-Ла Ленд».

ЭМИЛИ БЛАНТ И СТЭНЛИ ТУЧЧИ Родственники, но не кровные. Дело в том, что Стэнли женат на сестре актрисы.

ТОМ КРУЗ И УИЛЬЯ МАПОТЕР Оба они — актеры, один более успешный, другой — менее. Уильям даже снялся в «Миссия невыполнима-2». И несмотря на все пластические операции Круза, между этими кузенами осталось сходство.