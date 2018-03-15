Эксперт рассказал, как приспособиться к смене часовых поясов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости . Помочь при смене часовых поясов сможет своевременный отход ко сну, помощь врача и яркий свет, рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов на пресс-конференции.

"Если мы перемещаемся с востока на запад, нам чтобы встроиться в жизнь более западной долготы, нужно просто на два-три-четыре часа позже уснуть. Это нетрудно, потому что нам проще вечером немного поактивничать и лечь спать позже… Если же мы перемещаемся в противоположном направлении, с запада на восток, то нам иногда приходится заставить себя засыпать на шесть часов раньше, чем мы привыкли", — сказал Полуэктов.

В таком случае путешествие может быть проблемой, и помогать с ней должен врач. «Обычно используется мелатонин, есть препараты мелатонина, которые позволяют обмануть внутренние часы, и используются лампы, дающие очень яркий свет», — добавил эксперт.

Он отметил, что смена часовых поясов может стать проблемой, только если человек перемещается на два и более пояса. При этом, по его мнению, для России эта проблема не является значимой, поскольку основная масса населения крайне редко совершает такие дальние путешествия.