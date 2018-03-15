Мимимишки в Уфе: косолапые вывели потомство в свет

В уфимском вольерном хозяйстве, что в парке Лесоводов Башкирии, первый признак наступившей весны — пробуждение медведей от зимней спячки. Здесь целых шесть топтыгиных — два самца и четыре дамы. Три самки встречают март вместе с потомством. Впрочем, для уфимского вольера это дело обычное — по весне здесь традиционно встречают косолапых малышей. Сколько всего медвежат появилось на свет — пока неизвестно: заботливые мамаши еще не позволяют новорожденным выходить из берлоги. Медведица Кнопка впервые высунулась из искусственной берлоги, чтобы подышать свежим весенним воздухом.

Недолго думая, медведица вышла из зимнего укрытия, чтобы проинспектировать вольер.

Здесь уже вовсю хозяйничает ее сожитель Потап.

Медвежонок Кнопки, воспользовавшись отсутствием матери, пытается вылезти, чтобы исследовать новый для себя мир.

В соседнем вольере другая медведица — Маша — тоже с любопытством озирает свои владения.

У Маши тоже пополнение в семействе.

Медведь Потап решил лично поприветствовать одного из сотрудников вольера. Ну, или просто решил, что пришло время обеда.

Самая молодая медведица вольера — Даша. Это можно определить не только по ее размеру, но и по лоснящейся на солнце шубе.

Медведица Настя тоже стала мамой, но своих медвежат показывать не спешит.

Молодой медведь Михаил пока не может похвастаться статью и весом Потапа, а потому просто дурачится, показывая посетителям уфимского зоопарка язык.

В Уфе на свет появились медвежата