Шекспировские страсти: в Уфе ревнивая пенсионерка напала с ножом на мужа

Супружеская чета из Уфы на будущий год готовилась отметить бриллиантовую свадьбу. Но торжества по случаю 60 лет совместной жизни теперь могут и не состояться: 84-летняя супруга в приступе ревности едва не совершила непоправимое.

Все случилось 10 марта. 84-летний супруг спустился во двор на общедомовое собрание и разговорился с соседкой. Жена отметила, что слишком уж долго благоверный предается беседе, и заподозрила неладное. Не укрылось от зоркого ока женщины, что муж отправился на встречу в новой рубашке. Всплыли в памяти и былые обиды, коих за 59 лет супружества набралось немало.

Когда пенсионер вернулся домой, разгоряченная ревностью женщина накинулась на благоверного с двумя ножами. Старик успел ухватить обезумевшую супругу за одну руку, но другой она все же успела ранить спутника жизни.

Вид крови вмиг охладил пыл — женщина бросилась звонить детям, попросила о помощи. Раненого отца увезли в больницу, медики рану засвидетельствовали и сообщили в полицию.

— Нам поступил сигнал. На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемую задержали и доставили в отделение, — рассказали в пресс-службе МВД

К счастью, ранение оказалось не очень серьезным. Сейчас пенсионер дома, рядом с супругой. Какие дальнейшие меры предпримут полицейские в отношении бабушки, уточняется.