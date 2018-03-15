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Шекспировские страсти: в Уфе ревнивая пенсионерка напала с ножом на мужа
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Шекспировские страсти: в Уфе ревнивая пенсионерка напала с ножом на мужа 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Супружеская чета из Уфы на будущий год готовилась отметить бриллиантовую свадьбу. Но торжества по случаю 60 лет совместной жизни теперь могут и не состояться: 84-летняя супруга в приступе ревности едва не совершила непоправимое.
Все случилось 10 марта. 84-летний супруг спустился во двор на общедомовое собрание и разговорился с соседкой. Жена отметила, что слишком уж долго благоверный предается беседе, и заподозрила неладное. Не укрылось от зоркого ока женщины, что муж отправился на встречу в новой рубашке. Всплыли в памяти и былые обиды, коих за 59 лет супружества набралось немало.
Когда пенсионер вернулся домой, разгоряченная ревностью женщина накинулась на благоверного с двумя ножами. Старик успел ухватить обезумевшую супругу за одну руку, но другой она все же успела ранить спутника жизни.
Вид крови вмиг охладил пыл — женщина бросилась звонить детям, попросила о помощи. Раненого отца увезли в больницу, медики рану засвидетельствовали и сообщили в полицию.
— Нам поступил сигнал. На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемую задержали и доставили в отделение, — рассказали в пресс-службе МВД.
К счастью, ранение оказалось не очень серьезным. Сейчас пенсионер дома, рядом с супругой. Какие дальнейшие меры предпримут полицейские в отношении бабушки, уточняется.
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