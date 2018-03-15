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«Ми-ми-мишкам» исполняется три года
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«Ми-ми-мишкам» исполняется три года 

Вести.Ru 15 марта 2018
Российскому анимационному сериалу «Ми-ми-мишки» исполняется три года.
"Ми-ми-мишки" в увлекательной форме рассказывают детям о забавных приключениях неутомимых озорников — бурого медвежонка по имени Кеша и белого мишки по имени Тучка, а также их друзей Цыпы и Лисички. Сериал учит детей настоящей дружбе, любви к природе, доброте, а также умению ладить друг с другом и преодолевать любые препятствия сообща.
Первая серия мультфильма, который создает анимационная студия «Паровоз», вышла на экраны 21 марта 2015 года в проекте «МУЛЬТ в кино». Затем его начали показывать на телеканалах «МУЛЬТ» и «Тлум HD», входящих в группу «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»).
За три года вышло более 100 серий, которые покорили зрителей не только в России, но и по всему миру. Например, за три дня проката в Китае «Ми-ми-мишки» набрали 6 миллионов просмотров на сайте крупнейшего оператора видеостримминга LeEco. Сегодня мультсериал переведен на 10 самых распространенных языков, включая английский, арабский, китайский и хинди.
Мультфильм оценили не только дети, но и профессионалы. В 2016 году «Ми-ми-мишки» завоевали гран-при XXI «Открытого Российского Фестиваля анимационного кино» в Суздале. В том же году на X «Большом фестивале мультфильмов» анимационный сериал победил в зрительском голосовании в номинации «Утренник сериалов с какао и булочкой».
Также по мотивам мультсериала были созданы 7 развивающих игр, которые на свои мобильные устройства скачали более 11 миллионов человек. Самая первая игра для малышей вышла в 2016 году и сразу завоевала две награды: «Лучшее приложение 2016 года в App Store, Россия» и «Лучшее приложение для всей семьи 2016 года в Google Play, Россия». Затем вышло еще шесть игр — «Ми-ми-мишки — Планета Творчества», «Ми-ми-мишки — Большой концерт», став лучшим приложением для детей 2017 года Google Play Worldwide, «Ми-ми-мишки в космосе», «Ми-ми-мишки: Настоящий друг», «Ми-ми-мишки: Мультизнайка», «Ми-ми-мишки: Рисование».
Главные герои мультфильма — Кеша и Белая Тучка — участники ежегодного главного детского фестиваля страны «Мультимир» и «Мультимир. Яркое лето» по всей России. Они участвовали в театрализованном представлении, фотографировались со всеми желающими и помогали детям поверить в сказочный мир. В декабре 2017 года в торговом «Ривьера» в Москве открылся магазин «МУЛЬТ», в котором можно приобрести игрушки, созданные на основе «Ми-ми-мишкек».
В честь трехлетия мультфильма детские каналы «Цифрового Телевидения» устроят целый телемарафон. «Тлум HD» будет показывать мультфильм в субботу, 17 марта — с 06:00 до 18:30 — и продолжит до 21 марта включительно. На телеканале «МУЛЬТ» «День Ми-ми-мишек» стартует 24 марта с 06:00 до 19:00; а 25 марта с 10:00 до 14:00. На телеканале «Мультимузыка» «День Ми-ми-мишек» стартует 21 марта — песни и танцы в компании любимых мультгероев весь день.
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