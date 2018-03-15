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Тейлор Свифт задумывается о браке
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Тейлор Свифт задумывается о браке 

Клео.Ру 15 марта 2018
Фото: Клео.Ру
28-летняя поп-звезда уверена, что ее бойфренд Джо Алвин, который на год ее младше, «тот самый». Как сообщают СМИ, Тейлор Свифт (Taylor Swift) хочет как можно скорее обручиться.
Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)
Дек 4, 2017 в 4:40 PST  Как сообщает издание Us Weekly, Тейлор и Джо прилагают немалые усилия для того, чтобы быть как можно дальше от публики и камер. «Это первый раз, когда она почти что прячет своего мужчину, — говорит источник, близкий к звезде. — Джо ей действительно очень нравится. Она хочет, чтобы ее личная жизнь проходила отдельно от работы».
Джо и Тейлор считаются парой с мая 2017 года. Согласно Us Weekly, Тейлор больше всего нравится в ее мужчине, что он «не ищет внимания и старается не привлекать его». Звезде нравится устремленность Джо и то, что у него есть собственная карьера. «Она чувствует себя уверенной в нем, и Джо действительно любит ее», — говорит источник.
Джо будет сопровождать Свифт в ее мировом туре Reputation, который начнется в мае. Всего несколько дней назад Тейлор выпустила видеоклип Delicate в поддержку альбома и тура. Несмотря на то, что в песне ничего не говорится о ее бойфренде, маленький намек на него поклонники все же смогли разглядеть. В одной из сцен вдали можно увидеть вывеску «Магазинчик Джо».
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