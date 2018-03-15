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Подведены итоги конкурса «Краса МосГУ-2018»
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Подведены итоги конкурса «Краса МосГУ-2018» 

Управа района Вешняки 15 марта 2018
Фото: Управа района Вешняки
На прошлой неделе в Московском Гуманитарном Университете состоялся долгожданный конкурс местных красавиц — «Краса МосГУ-2018».
В течение нескольких месяцев участницы конкурса тщательно готовились к этому мероприятию. Они посещали многочисленные тренировки, в ходе которых отрабатывали легкость походки и грациозность движений, принимали участие в тематических фотосессиях, а также самостоятельно готовили костюмы и даже декорации к своему выступлению.
Темой конкурса этого года стала «Планета Земля». Девушки должны быть затронуть проблематику сохранения природы и этнической уникальности, и у них всё отлично получилось. Конкурсантки подготовили яркие номера, призывающие задуматься о важности природы, о ее сохранении и восстановлении. С помощью отличных танцев, прекрасных стихов и великолепных песен участницам удалось заворожить всех присутствовавших в зале.
Однако из 11 красивых девушек нужно было выбрать только одну — Красу МосГУ-2018. под бурные аплодисменты зрителей ректор МосГУ Игорь Ильинский открыл конверт с итогами и объявил имя победительницы! Титул «Краса Университета-2018» получила Эльвира Шумакова, студентка 1 курса юридического факультета. Поздравляем победительницу!
фото: МосГУ
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