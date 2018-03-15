Судьба стены на спуске площади Славы: какие варианты представят на голосование жителям Самары

Мэрия Самары утвердила порядок проведения голосования по вопросу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам предстоит выбрать только из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» и «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже».

— Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина РФ. Гражданин ставит любой знак в квадрате напротив позиции, за которую он голосует. После заполнения бюллетень нужно опустить в урну для голосования в помещении территориальной счетной комиссии, — говорится в постановлении администрации.

Подводить итоги будет общественная комиссия не позднее чем через три календарных дня со дня проведения голосования. Главе города результаты должны предоставить не позднее 22 марта.

Стену на площади Славы построили в 2015 году. Мемориальный комплекс представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш. Проект экс-губернатора Николая Меркушкина вызвал множество споров среди общественности относительно своего внешнего облика. Многие говорили о том, что стена портит вид на Волгу.

Политики организовали сбор подписей под петицией с требованием скорректировать архитектурное решение и дополнить стену террасой со смотровой площадкой. Также среди предложенных вариантов решения проблемы были снос части мемориала, выступающей над площадью, либо поднятие уровня самой площади.

Впоследствии споры вокруг стены поутихли. Власти обустроили смотровую площадку. Но корректировку проекта вновь стали обсуждать после отставки Николая Меркушкина. Некоторые архитекторы предлагали спрятать монумент за белым полотном или просто снести.