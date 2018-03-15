В комбинате питания «Кремлевский» рассказали, как будут расширять торговлю

МОСКВА, 15 марта — РИА Новости . Торговый дом «Кремлевский» планирует расширить ассортимент продукции и сеть торговых точек, где её можно будет приобрести.

Сейчас продукцию марки «Кремлевское качество» уже можно купить в розничных магазинах Москвы и Московской области, сетях продуктовых супермаркетов. Эти продукты производят из сырья подведомственных управлению делами президента РФ агропромышленных комплексов. Именно эти овощи, ягоды, фрукты, молоко, сыры и творог, а также колбасные изделия, не только используются комбинатом питания «Кремлевский» при обслуживании сенаторов, депутатов и сотрудников администрации Кремля , но и реализуются в магазинах столицы.

Мороженое в магазине продукции марки «Кремлевское качество»

Выгодное объединение для роста

Руководство управления делами президента Российской Федерации, в ведении которого находились несколько комбинатов питания, приняло решение о реорганизации, объединив их в единый комбинат питания, получивший название «Кремлевский».

Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков рассказал РИА Новости, что объединение комбинатов питания в единое учреждение позволило значительно улучшить качество предоставляемых услуг.

"Сегодня у нас внедрены единые стандарты и форматы обслуживания, централизована процедура закупок, что позволило обеспечить единый подход к предоставлению услуг общественного питания, повысить эффективность расходов бюджетных средств и увеличить производительность труда", — сказал Колпаков.

Кроме того, по его словам, был организован единый отдел совместных закупок, что в свою очередь позволило существенно сократить объемы работ по поиску единых поставщиков для каждого учреждения питания в отдельности и сократить расходы бюджетных средств на фонд зарплаты работников. Таким образом, выбор единых поставщиков товаров и услуг отразится на ценовой политике учреждений в пользу дополнительной экономии бюджетных средств, отметил собеседник агентства.

Магазин продукции марки «Кремлевское качество»

"В процессе реорганизации оптимизирована штатная численность учреждений, усовершенствована управленческая структура. И как следствие, удалось разработать механизм защиты от производственных ошибок, повысить социально-экономическую эффективность производственно-технологических процессов", — сказал Колпаков.

Работа объединенного комбината питания «Кремлевский», как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова, напрямую связана с развитием агропромышленных комплексов «Непецино» и «Воскресенский», агропромышленных предприятий на базе оздоровительного комплекса «Бор» — подсобного хозяйства «Щелканово» — и санатория «Марьино», подведомственных управлению делами.

Продукция собственного производства аграрных предприятий, по ее словам, поставляется не только в КП «Кремлёвский», но и для отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах системы. Крылова рассказала, что на сегодняшний день этих комплексов пока достаточно для обеспечения производственных нужд.

"Предприятия агропромышленного комплекса поставляют в учреждение молочную продукцию в объеме 76%, колбасную и мясную продукцию — 30%. Другая часть продукции закупается у производителей, прямых дистрибьюторов через торги, проводимые Торговым домом «Кремлевский», и составляет около 80% от общей потребности комбината", — рассказала Крылова.

Покупатели в магазине продукции марки «Кремлевское качество»

По данным управделами, в 2017 году АПК «Непецино» и АПК «Воскресенский» произвели более 8 тысяч тонн молока, из которого на собственных молочных заводах выпущено более 3 тысяч тонн молочной продукции 26 наименований: молоко пастеризованное, молоко цельное, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, творог, сметана, масло, сыры. Помимо молочной продукции было произведено почти 34 тонны мяса и 61 тонна колбасных изделий 34-х наименований.

"В прошлом году нашими агропромышленными комплексами было произведено более 3,5 тысячи тонн зерна (пшеницы, овса и ячменя). У нас также выращиваются овощи открытого и закрытого грунта (картофель, морковь, свекла, капуста, огурцы и помидоры). Так, согласно официальным данным управделами, в прошлом году было собрано 657 тонн картофеля, свеклы, моркови, капусты, огурцов. В садах комплекса собрано 127 тонн яблок и груш, 28 тонн ягод — черная смородина, малина, земляника", — сказала Крылова.

Магазин продукции марки «Кремлевское качество»

Ушли в народ

Товарный знак «Кремлевское качество» принадлежит торговому дому «Кремлевский», продукты, выпускаемые под этим знаком, производятся только сельскохозяйственными предприятиями управделами.

Сегодня продукция агропромышленных комплексов, выпускаемая под брендом «Кремлевское качество», доступна потребителям в розничных магазинах Москвы и Московской области. Также она поставляется в оздоровительные, санаторно-курортные, медицинские и детские учреждения, подведомственные управлению делами.

Крылова рассказала, что согласно статистическим данным, сегодня более 80% молочной продукции под торговой маркой «Кремлевское качество», произведенной ФГУП «АПК „Непецино“, ФГУП „АПК „Воскресенский“ и ФГБУ „Санаторий „Марьино“, доступна в розничном сегменте рынка в среднем ценовом диапазоне. А оставшаяся часть продукции поставляется для нужд подведомственных управделами предприятий и учреждений.

При этом управление делами планирует расширять сеть торговых точек, где можно будет купить продукты, это касается расширения сотрудничества с крупными торговыми сетями и розничными магазинами.

В планах торгового дома „Кремлевский“ намечено дальнейшее расширение присутствия на полках магазинов, а также расширение ассортимента продукции.

Ассортимент СТМ „Кремлевское качество“ периодически пополняется новыми наименованиями. Например, в 2017 году под этим брендом выпущены масло и сыр ФГБУ „Санаторий „Марьино“, сообщила она.

Крылова отметила, что расширение продуктовой линейки, производимой предприятиями агропромышленного комплекса, стало наиболее актуально после введения в отношении России санкций со стороны ряда европейских стран.

Покупатель в магазине продукции марки „Кремлевское качество“

Зачем комбинату элитный алкоголь

Некоторые СМИ сообщали о закупках управделами элитного алкоголя, в том числе, Crystal Louis Roederer, итальянского и французских вин Gavi Il Valentino, Grand Bateau и Selection des Chateaux de Bordeaux.

По словам Крыловой, эти закупки производятся исходя из предпочтений тех, кто на коммерческой основе проводит мероприятия на объектах управделами.

“Всё просто. Комбинат питания „Кремлевский“ обслуживает еще и коммерческие мероприятия, которые заказывают у нас как юридические, так и физические лица. Например, наши специалисты организуют мероприятия в Большом театре, в ГКД и на любых площадках, выбираемых самим заказчиком. Мероприятия бывают разных форматов и в разном ценовом диапазоне. „Кремлёвский“ как оператор услуг производит закупку необходимых заказчику продуктов питания, в соответствии с требованием действующего законодательства. Все закупки комбинат питания проводит официально с размещением заявки на открытых профильных ресурсах. Вот поэтому иногда для обслуживания коммерческих мероприятий КП „Кремлёвский“ на деньги заказчика закупает и элитный алкоголь, и деликатесы, и другие товары“, — сказала она.

Макароны марки „Кремлевское качество“