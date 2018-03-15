По 27 адресам лучшие фотографы запечатлят счастливые семьи Вологды

В акции «Семейное фото» может принять участие любая семья: многодетная или та, где только ждут пополнения. Можно прийти на фотосессию с женихом, мамой или сестрой. 18 марта на 27 счетных участках рейтингового голосования «Городская среда» пройдут бесплатные фотосъемки.

К фотосессии готовятся в многодетной семье Суворовых. Каждый значимый момент Суворовы стремятся зафиксировать — участие в семейной съемке стало доброй традицией.

«Раньше мы ходили всей семьей в специальное фотоателье. Красиво одевались, причесывались. Это было настоящей традицией, определенным действием, в которое с удовольствием втягивалась вся семья. А фотографии хранятся в семейных альбомах до сих пор», — рассказал Андрей Суворов.

В фотоальбоме хранятся снимки семейных праздников, моменты беременности мамы и после появления нового члена семьи. Сегодня новый повод — день рождения младшей из трех детей. Алисе Суворовой исполнился годик.

Алиса еще не ходит, но уже охотно улыбается на камеру. Самому старшему — Роме — девять лет, а средней дочке Соне — шесть. Родители признаются, что воспитание троих детишек — это самое счастливое время для семьи. Вместе листают альбомы, играют в настольный хоккей и снимки делают всегда в полном составе. Фотографии сохраняют счастливые мгновения на всю жизнь.

«Подготовка к фотосессии — это определенное испытание. Любые трудности, которые семья преодолевает вместе, всегда сближают. А это еще и небольшое приключение для всей семьи», — поделилась многодетная мама Дина Суворова.

Пополнить семейные альбомы свежими воспоминаниями семье Суворовых представится уже в эти выходные. 18 марта дружное семейство примет участие в бесплатной фотосъемке. На праздничный фотодень приглашают клуб «Счастливая семья» и Молодежный центр «ГОР. СОМ 35».

«Фотосессии среди молодых семей очень востребованы, и мы уже проводили подобные мероприятия неоднократно. Всегда приходится заранее закрывать запись участников, потому что их слишком много. А эта акция позволит большому количеству семей принять участие в бесплатных фотосессиях, надеемся сфотографировать всех желающих», — прокомментировала заместитель директора МЦ «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

Оставить память о счастливых моментах своей семьи помогут профессиональные фотографы. Они будут работать на 27 счетных участках «Городской среды» 18 марта с 11 до 16 часов. Предварительная запись не требуется. Список адресов, по которым пройдет акция «Семейное фото», размещен в социальных сетях в группах «Счастливая семья» и «Вологда.РФ».