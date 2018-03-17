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«Скоро одни вещи носить будут»: в сети обсуждают Холли Берри на прогулке с детьми
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«Скоро одни вещи носить будут»: в сети обсуждают Холли Берри на прогулке с детьми 

Eva.ru 20 часов назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая голливудская красавица Холли Берри попала в объектив папарацци, когда прогуливалась с двумя детьми по Беверли-Хиллз. Многие поклонники отметили, что наследники 51-летней девушки Бонда заметно подросли за последнее время, а их мать по-прежнему стремится выглядеть моложаво.
Всемирно известная актриса и модель Холли Берри почти не сходит со страниц глянцевых журналов и часто появляется на светских мероприятиях, привлекая к себе много внимания со стороны поклонников и прессы. А вот двое наследников 51-летней звезды крайне редко попадают в объективы камер журналистов, да и сама знаменитая мать не стремится публиковать снимки детей в социальных сетях.
Впрочем, на днях папарацци все же удалось сфотографировать звездное семейство во время прогулки по Беверли-Хиллз. Судя по всему, актрису вовсе не смутили репортеры с камерами, поскольку она улыбалась, глядя прямо в объектив. А вот ее девятилетняя дочь Нала явно чувствовала себя некомфортно под пристальным вниманием и старалась спрятаться от посторонних глаз за маминой спиной.
Обратим внимание, что для прогулки с детьми Холли выбрала довольно стильный и явно молодежный образ: широкие рваные джинсы «бойфренды», черную базовую футболку и открытые украшенные мехом тапочки.
Редкие кадры семейной прогулки тут же попали в социальные сети, где привлекли немало внимания со стороны фанатов Берри, которые, впрочем, гораздо больше редких снимков детей озаботились внешним видом известной актрисы.
«Это тапочки? А что балетки нельзя было надеть? Ну или хотя бы кеды» «Все молодится. Как-то нелепо в ее возрасте как подросток одеваться» «Ого! Такие большие уже» «Они с дочерью так скоро одни вещи на двоих носить будут. Холли красотка, но надо бы пересмотреть свой стиль» «Детки прям выросли! Дочка хорошенькая» Отметим, что несмотря на язвительное напоминание поклонников Берри о ее возрасте, фигуре американской актрисы может позавидовать любая женщина. Для своих лет она выглядит просто восхитительно, а накануне Холли даже поделилась с поклонниками одним из секретов своих тренировок.
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