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Юлия Ковальчук рассказала, как избавиться от живота после родов
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Юлия Ковальчук рассказала, как избавиться от живота после родов 

Лиза 15 марта 2018
Фото: Лиза
@juliakovalchukЮлия Ковальчук рассказала, как избавиться от живота после родовЮлия Ковальчук (35) почти полгода назад родила дочь. Вместе с мужем Алексеем Чумаковым (37) они до сих пор скрывают имя девочки. Зато певица регулярно радует поклонников фото в купальнике, демонстрируя как меняется ее тело после беременности и родов:
Ну, во-первых, купальник тот же, потому что я вообще взяла его на всякий случай и не собиралась в феврале загорать?, а, во-вторых, никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения!
Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 15, 2018 в 2:02 PDT  Ковальчук рассказала, что тщательно следит за питанием и качает пресс каждый день:
Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно-качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках?, и до сих пор считаю, что кое что еще нужно подтянуть?
Правда, некоторые подписчики со вздохом заметили: «Юля, вы и так худая, что вам подтягивать?! вот если бы у вас было много лишних килограммов после беременности, тогда другое дело!», «Юля, расскажите лучше, как заставить себя качать пресс?».
Надо отметить, что певица всегда отличалась стройностью. По словам Юли, лишь однажды она поправилась на 5 килограммов — еще в студенческие времена, когда питаться правильно и регулярно было проблематичным. К тому же певица с детства занимается танцами, а значит, ее тело привыкло к физическим нагрузкам:
Я слежу за тем, что ем. Могу и котлетку с пюрешечкой съесть, но много все равно не набираю, потому что в моей жизни всегда присутствует физическая активность!
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Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 9, 2018 в 12:46 PST  Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Фев 11, 2018 в 8:04 PST
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