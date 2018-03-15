Тина Кунаки и Венсан Кассель помолвлены

Сказочный роман Венсана Касселя и Тины Кунаки длится уже почти три года. За это время 51-летний актер предстал перед нами таким бесшабашным и влюбленным оторвой, каким мы его не видели, наверное, никогда: в Instagram Кассель теперь то и дело строит смешные мордочки, снимает забавные «бумеранги» со своей 20-летней возлюбленной и вообще веселится на всю катушку. Однако в остальном Венсан настроен крайне серьезно: на днях он сделал предложение Тине, и она, разумеется, согласилась!

Новый пост Тины в Instagram тонко намекает: смотрите, со мной, простой девушкой, никаких проблем нет (а вот Монику Беллуччи Венсану пришлось уговаривать выйти за него целых три года). По словам источников, Тина по-прежнему хмурится при упоминании имени бывшей жены своего возлюбленного, но поделать ничего не может: 20 лет совместной жизни в окно не выкинешь, к тому же у Венсана и Моники остались две дочери — 7-летняя Леони и 13-летняя Дева, к которым актер очень привязан.

Но вот воспоминания о прошлом Венсана, похоже, не особенно терзают: он безмерно счастлив со своей юной подругой. О Монике он отзывается как об идеале женщины, но мы-то знаем, что идеал не всегда соотносится с окружающим миром… «Как актриса она обладает редким даром — она как бы расширяет реальность, создает реальность мечты, вы же видите это по ее ролям, — рассказывал он журналистам после развода в 2013 году. — То же самое и в реальности обычной. Первые 20 лет это чарует… А потом тебе хочется обратно — в грубый физический мир, где есть ярость, одержимость. Прочь от идеала, если хотите».

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