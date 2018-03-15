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Фанаты не узнали звезду «Счастливы вместе» Дашу Сагалову
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Фанаты не узнали звезду «Счастливы вместе» Дашу Сагалову 

WDay.ru 15 марта 2018
Фото: WDay.ru
Звезда преобразилась после декрета.
Все прекрасно помнят Свету Букину из «Счастливы вместе», которую сыграла Дарья Сагалова. Но вместо славы и бурной карьеры звезда предпочла семью — в январе 2011 года девушка вышла замуж за самого обычного милиционера Константина Масленникова, а летом того же года родила ему дочку Лизу. В декрете громкими проектами Дарья не занималась и с экранов исчезла.
Но зрители снова получат шанс увидеть знойную блондинку — 26 марта на СТС стартует проект «Улетный экипаж», в котором актрисе досталась одна из главных ролей.
Публикация от Дарья Сагалова (@dariasagalova)
Мар 14, 2018 в 11:23 PDT  Впервые актеры, которые приняли участие в проекте, увидели серии 14 марта. На премьеру Дарья пришла в строгом, но модном брючном костюме. И поклонники едва узнали актрису — после декрета Даша Сагалова сильно преобразилась.
Зато в Instagram подписчики в очередной раз восхитились звездой:
«Даша и Лиза, вы такие красивые», «Вы невероятная, поздравляем с премьерой!».
Публикация от Дарья Сагалова (@dariasagalova)
Янв 8, 2018 в 1:48 PST  Дарья решила поблагодарить подписчиков, но отметила, что пока поздравлять не с чем, ведь главная премьера — для зрителей — пока не состоялась:
«Для меня важно, чтобы зрителям понравилось кино… А особенно я», — подчеркнула звезда, разбавив сообщение позитивными смайликами.
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