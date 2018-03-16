Воронежцы добровольно раскупают светоотражающие жилеты

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Курсы маникюра и шитья. Как женщинам помогают реализоваться в Воронеже

Сыры и масло оказались в лидерах фальсификата на воронежских прилавках

В Воронеже женщина потеряла маленького сына во время праздничного шоппинга