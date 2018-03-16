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Воронежцы добровольно раскупают светоотражающие жилеты
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Воронежцы добровольно раскупают светоотражающие жилеты 

Вести Воронеж 18 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Изменения в правилах дорожного движения вступят в силу 18 марта. Уже в это воскресенье, 18 марта, вступят в силу изменения в правилах дорожного движения. Теперь при выходе из машины на трассе водители должны будут надевать светоотражающие жилеты. Предполагается, что в такой экипировке ночью и при тумане человека смогут увидеть другие автомобилисты, а значит и вероятность ДТП станет меньше. Как корреспондентам «Вести-Воронеж» рассказали в областной госавтоинспекции, в прошлом году во время вынужденных остановок случилось семь аварий, два человека погибли, пять были ранены.
Многие автолюбители поддерживают инициативу — жилеты активно раскупают. Хотя, покупка — добровольная, штраф за отсутствие накидки в машине пока не предусмотрен. Правильный жилет должен быть из яркой ткани — салатовой или оранжевой, обязательно со светоотражающими полосами. Купить его можно в любом автомагазине, строительном или магазине рабочей одежды. — Подходит срок, надо, чтобы жилет был в машине. Себе и жене — обязательно. Мы ездим много. Поэтому можно, они необходимы на дальние расстояния, на близкие, — пояснил житель Воронежа Сергей Пальчиков.
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