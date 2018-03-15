Новости нашей газеты от 15 марта 1938 года — ровно 80 лет назад

Накануне 95-летия газеты мы регулярно знакомим читателей со страницами издания прошлых лет.

Про вождей — из первых уст «Во время… весенних каникул

Музей революции организует для школьников экскурсию по залам музея на тему «Большевики в царском подполье». Со школьниками будут беседовать старые большевики тт. Сталь, Лепешинский и Самойлов. Центральный музей В. И. Ленина устраивает для ребят экскурсию на тему «Биография В. И. Ленина».

Нам и шашечки, и ехать

«С каждым днем пополняется таксомоторный парк столицы. Сейчас свыше 1000 таксомоторов «М-1» перевозят ежедневно десятки тысяч пассажиров. В конце марта с Горьковского автозавода поступят еще 100 таксомоторов. На днях Московский автобусно-таксомоторный трест получает первые две машины марки «ЗИС-101» для такси».

Раздолье для модниц

«Фабрика треста «Мосбелье» готовится к весенне-летнему сезону. Разработано 36 новых фасонов дамских платьев из матовых шелков. Всего в течение апреля, мая и июня будет выпущено 86 новых фасонов платьев и 10 фасонов шелковых блузок. В течение года будет изготовлено 25 тысяч шерстяных дамских платьев и 6 тысяч платьев-костюмов. Сейчас фабрики треста шьют летние сарафаны, купальные костюмы, халаты с набивкой украинского стиля, мужские и дамские пижамы».

Стахановцы выросли вместе с мостом

«На днях вступают в строй Большой и Малый Каменные мосты.

Раньше здесь постоянно создавались пробки. Вереницы автомобилей и трамваев с трудом продвигались по узким проходам Волхонки и Ленивки, а также по Малому Каменному мосту.

Старый Б. Каменный мост, простоявший почти 80 лет, сильно обветшал и при ширине в 20,9 мет ра давно не удовлетворял возросшим требованиям городского движения.

Новый мост, построенный на основе сталинского генерального плана реконструкции столицы, — это грандиозное сооружение, при оценке которого приходится отрешиться от многих обычных представлений. Новый мост — это по существу три моста

Вместе с постройкой моста выросли прекрасные кадры людей. Наш лучший стахановец, плотник Жаворонков, работающий на строительстве с первого дня, завоевал к 7 ноября 1937 года первую премию треста как лучший бригадир на строительстве всех мостов.

15 наших стахановцев получили звание мастеров социалистического труда».