В Коломне продолжаются работы по капитальному ремонту домов

Сегодня в Коломну с инспекцией приехал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин , сообщил телеканал «360».

Глава ведомства встретился с местными жителями и спросил, как изменилась их жизнь после капремонта. Люди рассказали, что в домах стало значительно теплее. Если раньше приходилось ходить в теплых носках и укрываться несколькими одеялами, то теперь все по-другому. Евгений Хромушин рассказал, что фасады трех домов в Коломне отремонтировали по новой технологии. Строители применяли уникальный по характеристикам утеплитель. Жители могут выбрать расцветку на свой вкус. К тому же, нет конденсата.

И в Коломне, и в Московской области мы движемся дальше. 2600 домов должны быть сделаны капитальным ремонтом в 2018 году. 40 крупных общественных пространств и более 100 небольших общественных пространств появятся также по программе формирования комфортной среды. Конечно, 30 тысяч подъездов совместно с жителями в этом году должны сделать, чтобы получить такое комплексное решение, как в Коломне

— Евгений Хромушин, министр

Московской области.