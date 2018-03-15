Ещё
В Коломне продолжаются работы по капитальному ремонту домов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Коломне продолжаются работы по капитальному ремонту домов 

360tv.ru 15 марта 2018
Сегодня в Коломну с инспекцией приехал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал «360».
Глава ведомства встретился с местными жителями и спросил, как изменилась их жизнь после капремонта. Люди рассказали, что в домах стало значительно теплее. Если раньше приходилось ходить в теплых носках и укрываться несколькими одеялами, то теперь все  по-другому. Евгений Хромушин рассказал, что фасады трех домов в Коломне отремонтировали по новой технологии. Строители применяли уникальный по характеристикам утеплитель. Жители могут выбрать расцветку на свой вкус. К тому же, нет конденсата.
И в Коломне, и в Московской области мы движемся дальше. 2600 домов должны быть сделаны капитальным ремонтом в 2018 году. 40 крупных общественных пространств и более 100 небольших общественных пространств появятся также по программе формирования комфортной среды. Конечно, 30 тысяч подъездов совместно с жителями в этом году должны сделать, чтобы получить такое комплексное решение, как в Коломне
— Евгений Хромушин, министр
Московской области.
360tv.ru: последние новости
СК проверит сход грузового поезда в Пермском крае Обручальным кольцам придумали альтернативу. Это красиво, дешево и больно Бельгийская компания поставляла в Косово мясо, произведенное 13 лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность41
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение