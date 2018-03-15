В центре Ярославля далматинец разодрал пуделя на глазах у маленькой хозяйки

Далматинец разодрал пуделя. Неужели такое может быть? Ведь добрее и спокойнее далматинца сложно вспомнить собаку. Оказывается, и такое возможно в нашем городе.

Накануне девочка гуляла с маленьким пуделем на поводке в Кучерском переулке. Там же женщина выгуливала своего далматинца, но эта собака была без поводка. Далматинец накинулся на пуделя и разодрал его прямо на глазах у маленькой хозяйки. Девочка была в ужасе от увиденного. Весь её пуховик был в собачьей крови.

Пуделя немедленно отвезли к ветеринару. Там собаку прооперировали.

— Сейчас надо делать капельницы. Возможно, у пса повреждена прямая кишка. Это будет известно, когда сделают УЗИ. Вся семья провела бессонную ночь рядом с питомцем, — рассказывает Елена Шульга, подруга семьи, в которой произошло несчастье.

Самое ужасное, что хозяйка далматинца вместо того, чтобы извиниться и предложить помощь, убежала вместе со своей собакой.

— Семья, где живёт пудель, небольшого достатка. Расходы, которые сейчас на них обрушились, непосильные. Очень бы хотелось привлечь эту женщину к материальной ответственности, — говорит Елена.

Оказывается, хозяйка далматинца уже не первый год выгуливает свою собаку без поводка. Об этом рассказала ярославна Евгения Коновалова . Она также видела женщину вместе с питомцем.

— Наблюдала её в районе общежития строительного техникума на Некрасова, 60а. Не первый год выгуливает далматинца без поводка, иногда в наморднике, иногда без. Там её можно подловить, а также во дворах рядом с домом глухонемых на Володарского, 62а, — рассказала Евгения.

На пост в соцсетях с просьбой помочь в этой ситуации откликнулась юрист Светлана Лозко.

— Собака — это имущество. Поэтому пусть забирают заключение ветеринара, все чеки и пишут в полицию заявление о порче имущества! Пусть ищут виновного. А затем в суд — взыскивать материальный ущерб. Моральный вряд ли. Но траты компенсировать можно. Поэтому шаги такие: заявление в полицию с официальным письмом из ветеринарной клиники, а затем взыскать ущерб. По практике — до суда не доходит. Проще деньгами чеки закрыть, — комментирует Светлана.

Мы будем следить за развитием событий.