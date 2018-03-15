«Есть ли у дочери любовник?»: Василиса Володина просит не спешить к астрологу

43-летняя телеведущая программы «Давай поженимся», астролог и хиромант Василиса Володина , по всей вероятности, уже устала от вопросов окружающих, которым интересно узнать будущее. Знаменитость решила обозначить свое мнение касаемо пророчеств, отметив, что далеко не всегда людям необходимо обращаться за помощью специалистов.

На днях Василиса Володина поделилась мнением относительно чужих секретов и желания людей открыть их для себя. Она отметила, что во многих ситуациях есть смысл узнать то, что ждет человека впереди, хотя это далеко не всегда необходимо. По словам Василисы, если тайны окружающих могут причинить людям вред, то о них обязательно нужно узнать: «Все слышали, что выведывать чужие тайны плохо. „Любопытной Варваре нос оторвали“, конфиденциальность, тайна вкладов, „человек имеет право на личную территорию“ и т.п. А если тайна не совсем чужая? Или совсем не чужая? Если она имеет к вам непосредственное отношение и от нее многое зависит для вас лично? Имеет ли право шеф знать, что готовится нанять на работу мошенника? Позволительно ли невесте интересоваться наличием у будущего мужа судимостей и детей от предыдущих браков? Может ли, с точки зрения морали, кредитор узнать, когда у должника появится сумма, несколько лет назад позаимствованная, но невозвращенная? Я уверена, что да!»

Василиса Володина — востребованный специалист в своей сфере деятельности. Она профессионально занимается астрологией и считает залогом счастливой жизни составление так называемых личных карт. Телезвезда часто делится полезными советами и рекомендациями в своем микроблоге, подчеркивая необходимость ставить ей «лайки». Она считает, что обращаясь к астрологу с вопросом, люди нарушают завесу чужой тайны во благо себе, так как на основе указанной информации они принимают решения и несут ответственность за них. Астролог подчеркнула, что ей не нравится, когда «шпионить» человек пытается из любопытства. Неуместными Василиса Володина назвала вопросы из разряда «Есть ли у дочери любовник?», «Когда женится 45-летний сын». Она считает, что профессионал всегда найдет способ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы и отказаться удовлетворять простое любопытство.

Подписчики оценили пост соведущей телешоу «Давай поженимся!» десятками тысяч «лайков». Среди комментариев были следующие: «Всегда правильные слова». «От вас столько позитива! Здоровья вам и вашей семье!» «Хорошо, что рассказали, когда стоит обращаться к астрологу, а я сомневалась еще!» «Звезды говорят, что пора узнать что-то интересное о себе». «Вы красавица… Всегда любуюсь вами „в телевизоре“». «Тоже считаю, что любопытным Варварам нос оторвали, не стоит узнавать будущее просто так, интереса ради». «Вас так приятно слушать!» «Ой, не верю во всю эту вашу науку».

Хоть многие и критично относятся к астрологии и специалистам в этой сфере, многим все же интересно влияние небесных явлений на их жизни. Василиса Володина призывает не принимать опрометчивых решений и держать себя в руках, несмотря на негатив, который, по ее мнению, во многом связан с затмениями.