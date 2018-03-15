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Маленькая китаянка потолстела ради спасения отца
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Маленькая китаянка потолстела ради спасения отца 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Китайская девочка потолстела ради спасения своего отца. Как сообщает издание South China Morning Post, ребенку необходимо было набрать вес, чтобы врачи разрешили ей стать донором.
Два года назад у отца девочки Ло Сяоланя (Luo Xiaolan) обнаружили острый миелоидный лейкоз. С тех пор семья потратила больше двухсот тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) на химиотерапию, но состояние мужчины не улучшалось. В начале года врачи объяснили мужчине, что единственный способ спасти его — пересадка костного мозга. Его родители были уже слишком стары, чтобы стать донорами, а родная сестра не подошла. Оставалась только дочь — 11-летняя Чжэньчжэнь (Zhenzhen).
Когда мать спросила ее, готова ли она пойти на это, девочка без раздумий согласилась. Доктора отметили, что она стала бы идеальным донором, но из-за маленького веса — всего 29 килограммов, врачи не соглашались на операцию, так как донор костного мозга должен весить минимум половину от веса реципиента.
До этого девочка ела мало, но ради спасения отца изменила свои пищевые привычки. «Иногда она говорила, что больше не хочет больше есть, тогда я напоминала ей об отце, и она пыталась доесть все», — рассказывает мать Чжэньчжэнь. В итоге она смогла набрать четыре с половиной килограмма за месяц.
Доктора провели несколько тестов и практически полностью уверены, что все сложится удачно. Сейчас Сяолань готовится к операции.
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