6-летней девочке из Челябинска сделали киберруку, которой она научилась рисовать

Алиса Оболенская появилась на свет без правого предплечья и уже с трех лет ходила с протезом, правда, жестким, неудобным и нефункциональным: он только создавал видимость руки, а из-за тяжести сильно утомлял ребенка. «Мама, сними, он тяжелый», — жаловалась малышка. Однако недавно ситуация изменилась: инженеры из «Сколково» сделали для Алисы уникальную киберруку. Пальцы ультра современного протеза сгибаются, как живые.

За несколько месяцев девочка так привыкла к своей новой руке, что научилась держать с ее помощью карандаш или кисть. Она очень любит рисовать: на стенах ее комнаты — альбомные листочки с нарисованными принцессами и героями мультфильмов. Если не обращать внимание на особенность Алисы, она ничем не будет отличаться от других детей — обычный подвижный ребенок.

— Раньше Алиса ходила с протезом из грубого пластика: он был тяжел, к тому же не шевелился. Дочка привыкла все делать левой рукой, — рассказала «Хорошим новостям» мама Алисы Анастасия Оболенская.

Обратиться к специалистам «Сколково» с просьбой выделить чудо-протез семье посоветовали в челябинском протезном центре. Оболенские к совету прислушались, обратились и включились в борьбу: чтобы попасть в список претендентов на выделении субсидии пришлось попотеть. С просьбой о содействии мама Алисы — Анастасия обращалась во всевозможные инстанции: начиная от местных СМИ и заканчивая Министерством здравоохранения . И получилось! После года ожидания раздался звонок из центра «Моторика» в «Сколково». Там рассказали, как самостоятельно сделать замеры руки и какие документы необходимы. После получения всех данных, инженеры приступили к работе и всего за несколько недель изготовили механическую руку. Она подогнана специально под маленькую героиню. Например, пластиковые пальцы шевелятся благодаря работе локтевого сустава Алисы. Стандартные протезы, которые предлагали Оболенским с такой задачей не справлялись: нужны были специальные технологии, доступные в «Сколково».

Чтобы обеспечить легкость и гибкость протеза, в качестве материала использовали уже хорошо знакомый в медицине термопластик, который применяют при ушибах и переломах вместо гипса. Его, кстати, можно было как угодно покрасить, поэтому дизайн протеза предложили выбрать девочке на свой «вкус и цвет». Алиса захотела руку своих любимых цветов: фиолетового и розового.

— Раньше мы даже предоставляли детям раскраски, чтобы они нарисовали, какой хотят видеть свой протез. Сейчас мы переводим все в смартфон: создадим картинки с дополненной реальностью, чтобы сразу увидеть, как это будет выглядеть. Мы вообще стараемся сделать так. чтобы у клиентов было как можно меньше хлопот: если что-то сломается, наш курьер приедет, заберет, а потом доставит новый, — рассказал основатель и генеральный директор центра «Моторика» в «Сколково» Илья Чех

Чтобы привыкнуть в новой руке Алисе понадобилось буквально пять минут. «Управлять» ей не сложно: девочка без труда может выполнять обычные действия теперь обеими руками, как и все дети. Вот только тяжелые предметы киберруке не поддаются, впрочем, таскать их маленькая леди не собирается.

Когда мы приехали в офис «Сколково». там была специальная панель для апробирования: с разными предметами, например. кубики, шпингалеты. Их Алисе удалось открывать с третьей попытки. А еще нам предлагали дополнительные насадки, например. для столовых приборов, но дочь кушает левой, ей не пригодится. Мы взяли только чехол для удержания телефона, — вспоминает Анастасия Оболенская.

По словам Анастасии, киберрука очень удобна в использовании: во-первых, легче предыдущего протеза в три раза, во-вторых, его можно самостоятельно поправить, отрегулировать по размеру: достаточно намочить и материал становится мягким, как ткань, а в-третьих, протез «дышит», поэтому не доставляет дискомфорта даже в жару.

В следующем году чудо-протез маленькой челябинки заменят на еще более усовершенствованный вариант: в «Сколково» пообещали разработать для челябинки уже не механическую, а бионическую — то есть, подключенную к мозгу — руку, которая будет ощущаться, как настоящая. Родители Алисы то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что с бионической рукой можно будет вырастить настоящую художницу.

Напоследок отметим, что материалы и работа специалистов не стоили Оболенским ни копейки: все затраты на высокотехнологичное производство взяло на себя государство.