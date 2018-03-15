Гвоздь в руке или свадебное украшение? В интернете набирает популярность странный тренд делать пирсинг пальцев

Как только прекрасный пол не изгаляется, пытаясь выглядеть красиво и необычно. Один из излюбленных приемов девушек — пирсинг. Однако, кажется, прокол носа или языка уже не актуален.

Не так давно в сети стали появляться фотографии, на которых девушки демонстрируют… инкрустированные в фаланги пальцев бриллианты. Такой вид украшений привлек к себе внимание общественности, а споры об этом не утихают и по сей день.

Публикация от live laugh color (@kimrirosaluna)

Мар 10, 2018 в 9:56 PST Один пирсинг-салон даже предложил заменить традиционные свадебные кольца на такой пирсинг. Однако предупреждаем, что, если в вашем браке что-то пойдет не так, палец будет заживать около года.

Публикация от Diario Femenino (@diariofemenino_)

Мар 15, 2018 в 8:31 PDT Мнения разделились: кто-то считает такое украшение своего тела симпатичным и поддерживает его, а кто-то говорит, что такой пирсинг похож на вколоченные в пальцы гвозди.

Публикация от Piercinger (@piercinger_bursa)

Фев 7, 2018 в 10:02 PST Некоторые не останавливаются на одном пальце, украшая таким странным образом всю руку.

Публикация от @fili.loveskush

Мар 9, 2018 в 4:37 PST В инстаграме набирает популярность хештег #fingerpiercing, по которому люди выкладывают свои фотографии с пирсингом.

Публикация от ⚫️ Daruma Tattoo Gavà (@darumeando_tattoo)

Дек 4, 2017 в 4:54 PST В любом случае, если вы решитесь на такой эксперимент, не забывайте обращаться только в серьезные салоны с безопасным и стерильным оборудованием.